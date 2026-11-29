Zi extrem de norocoasă pentru un român! Marele premiu la Joker, categoria I, a fost câștigat, conform site-ului oficial al Loteriei Române. Premiul are o valoare de 3.177.826,66 de lei, echivalentul a peste 594.700 de euro. Câți lei a costat biletul norocos?

La tragerile loto din data de 29 noiembrie 2026 s-a câștigat marele premiu la Joker, categoria I, în valoare de peste 3 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro.

S-a câștigat marele premiu la Joker

Tragerile loto de duminică au adus vești bune pentru un jucător. S-a câștigat marele premiu la Joker, categoria I, în valoare de peste 3 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker. Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 18.10.2026 și a fost în valoare de 10.004.076,02 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Tragerile din 29 noiembrie 2026 au adus următoarele numere norocoase:

Loto 6/49: 12, 17, 9, 25, 38, 29

Joker: 43, 13, 19, 22, 17 +15

Loto 5/40: 34, 13, 18, 36, 11, 39

Noroc: 1 2 9 5 2 3 2

Noroc Plus: 2 6 5 1 5 9

Super Noroc: 8 6 9 9 8

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