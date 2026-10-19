Premiu colosal la Joker! Un jucător a câștigat peste 10 milioane de lei cu 123 de variante

Un jucător la Loto a reușit să obțină unul dintre cele mai importante câștiguri ale anului 2026, după ce a nimerit combinația câștigătoare la Joker. Premiul de categoria I se ridică la 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Biletul norocos a fost cumpărat online, prin intermediul platformei oficiale bilete.loto.ro, iar suma investită pentru a crește șansele de câștig a fost una considerabilă.

Potrivit informațiilor privind câștigul, biletul a costat 987,50 de lei și a inclus un număr mare de variante de joc. Mai exact, acesta a fost completat folosind două scheme reduse, cu codurile 12 și 45, repartizate în zonele A și B ale formularului Joker. În total, au fost înregistrate 123 de variante la Joker, alături de o variantă la Noroc Plus.

Investiția de aproape 1.000 de lei s-a dovedit inspirată, jucătorul reușind să obțină premiul cel mare pus în joc. Câștigul de peste 10 milioane de lei îl plasează printre norocoșii care au reușit să ghicească toate numerele necesare pentru adjudecarea premiului de categoria I la Joker.

Al treilea premiu de categoria I la Joker, acordat în 2026

Marele câștig vine într-un an în care premiul de categoria I la Joker a fost obținut de trei ori. Astfel, rezultatul recent se adaugă unei serii de câștiguri importante înregistrate la unul dintre cele mai populare jocuri loto din România.

Înaintea acestei extrageri, ultimul premiu de categoria I fusese câștigat pe 14 iunie 2026. La acel moment, valoarea premiului era de 3.565.252,21 lei, o sumă considerabilă, dar mult sub valoarea actualului câștig, care depășește pragul de 10 milioane de lei.

Diferența dintre cele două premii evidențiază miza ridicată a jocului Joker, unde reporturile pot ajunge la valori impresionante atunci când premiul cel mare nu este câștigat la extragerile succesive. Pentru participanți, acumularea reportului reprezintă unul dintre motivele pentru care interesul pentru acest joc rămâne ridicat.

În cazul de față, câștigătorul a ales să joace mai multe variante, prin intermediul schemelor reduse disponibile, ceea ce a presupus un cost total de 987,50 de lei. Cu toate acestea, un asemenea rezultat nu înseamnă că investițiile mai mari garantează câștiguri, deoarece rezultatele jocurilor loto sunt determinate de extrageri aleatorii.

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