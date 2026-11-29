Anca Țurcașiu adoră să meargă în vacanțe exotice. Deși destinațiile par extrem de scumpe, actrița demontează acest mit. Ea a împărtășit cu urmăritorii săi cum reușește să stea două luni în Thailanda, fără să cheltuiască prea mult pentru un trai de lux.

Artista traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Anca Țurcașiu și-a cumpărat recent o casă în apropiere de Capitală, alături de partenerul ei, însă nu a renunțat la vacanțele de lux. Aceasta pleacă adesea în destinații spectaculoase și mulți s-au întrebat cum reușește. Ei bine, a recunoscut recent că nu cheltuie o avere, dimpotrivă, găsește cazări dotate cu toate facilitățile, la prețuri mici și asta pentru că se organizează din timp. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum reușește Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda

Anca Țurcașiu a povestit de curând că își planifică vacanțele din lunile ianuarie și februarie cu mult timp înainte. Principalul motiv este că își dorește să aibă parte de liniște și să fie departe de alți turiști. Următoarea sa destinație este Sri Lanka, iar pentru această călătorie a precizat că a folosit aplicații precum Airbnb sau Agoda, cea din urmă fiind specială pentru cazările din Asia.

De asemenea, a punctat că recenziile reprezintă un factor esențial înainte de a face o rezervare. Cu toate acestea, a mai completat că își ia cazare doar pentru primele zile din vacanță, iar apoi le descoperă direct la destinație.

„Nu am plătit în lei niciodată mai mult de 150 lei pe noapte o cameră cu toate facilitățile…și credeți-mă pe cuvânt, am stat în locuri super acceptabile și în Thailanda și în Filipine. De data aceasta, în Sri Lanka am luat câteva zile, la fel, într-un mini-hotel și vom căuta cazare la fața locului. Am găsit cu 13-15 dolari pe noapte, cazări pe malul mării”, a explicat Anca Țurcașiu.

Ce buget are vedeta pentru vacanță

Celebra actriță a mai dezvăluit că bugetul său pentru vacanță ajunge undeva la 1.050 de euro pe lună. Pentru a economisi bani, Anca Țurcașiu a spus că preferă să își pregătească singură mâncarea, tocmai de aceea alege cazări cu bucătărie. În plus, a mai explicat că pentru o vacanță mai lungă optează pentru închirierea unui apartament.

„Lumea are impresia că e foarte costisitor, dar nu e deloc așa. Biletele de avion luate din timp, dacă le cauți, poate cu două escale în loc de una, pot fi în jur de 700 euro dus-întors. Dacă facem un calcul simplu, 700 biletul avion + 400 cazarea pentru două luni de persoană + 500 mâncarea pe două luni de persoană +maxim 500 transport între locații și excursii = 2100 euro de persoană pentru două luni. Totul inclus. 1050 euro pe lună”, a mai spus ea.

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