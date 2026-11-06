Cum a reușit Călin Șerban să o schimbe pe Anca Țurcașiu. Vedeta a făcut o dezvăluire surprinzătoare

Viața Ancăi Țurcașiu s-a schimbat radical de când se află într-o relație cu Călin Șerban. Artista a oferit detalii despre povestea lor de iubire și despre felul în care partenerul a influențat-o de-a lungul timpului. În cadrul unei discuții purtate în podcastul Lianei Stanciu, vedeta a mărturisit că a învățat să privească altfel viața și să nu mai simtă nevoia de a fi mereu ocupată. Răbdarea, echilibrul și plăcerea de a savura clipele de relaxare se numără printre lucrurile pe care le-a descoperit alături de actualul iubit.

Artista a povestit că ea și iubitul său au personalități diferite atunci când vine vorba despre modul în care își petrec timpul. Vedeta recunoaște că îi place să aibă mereu ceva de făcut și rareori stă locului. Pe de altă parte, Călin Șerban este mult mai relaxat și nu se grăbește niciodată. Tocmai această deosebire dintre ei a devenit unul dintre aspectele amuzante ale poveștii lor de dragoste.

„Cele mai cuvinte folosite de noi în relația noastră sunt următoarele: eu îi spun lui «hai» și el îmi spune mie «stai»”, a povestit Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu a preferă momentele de relaxare

Relația cu Călin Șerban a adus o schimbare importantă în viața Ancăi Țurcașiu. Aceasta a învățat să nu mai transforme fiecare zi într-o cursă contra cronometru. Artista a povestit că era obișnuită să fie permanent ocupată, să rezolve treburi prin casă și să găsească mereu câte ceva de făcut. Alături de partenerul ei, însă, a înțeles că timpul petrecut fără nicio activitate poate fi la fel de prețios.

Unul dintre obiceiurile lui Călin care a ajutat-o să își schimbe perspectiva este siesta de după prânz. Dacă pentru el câteva momente de repaus sunt ceva firesc, pentru Anca a fost nevoie de timp pentru a se obișnui cu acest stil de viață. Vedeta a recunoscut că, înainte, nu își permitea aproape niciodată să se oprească din ceea ce avea de făcut.

„Eu, Doamne, deci n-am stat în viața mea, m-am ridicat, am spălat, am fugit, am făcut aia, am făcut aia. Nu, am învățat să stau, să stau”, a povestit vedeta.

Cu timpul, această deprindere s-a transformat într-un obicei pe care cei doi îl respectă împreună. Anca și Călin își rezervă momente în care lasă deoparte orice grijă, se așază unul lângă celălalt și se bucură de liniște. Pentru artistă, astfel de clipe au devenit o parte importantă a relației lor.

„Ba chiar ne și așezăm pe canapea. Stăm așa de mână, puțin cu ochii închiși. Ne facem siesta”, a dezvăluit Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu spune că relația cu Călin a ajutat-o să își redescopere feminitatea

Povestea de iubire cu Călin Șerban a venit și cu lecții importante pentru Anca Țurcașiu. Artista a mărturisit că a început să acorde mai multă atenție propriei persoane și să găsească bucurie în activități pe care înainte le considera neînsemnate. Nu mai simte aceeași presiune de a fi mereu ocupată și a învățat că timpul petrecut singură poate fi la fel de plăcut.

„Am învățat să stau cu mine, să mă bucur de lucrurile simple, să petrec timp cu mine, să-mi placă să fac lucruri mici și să mă bucur de ele. Știi, am învățat foarte multe datorită lui”, a mărturisit vedeta.

Anca a vorbit și despre calitățile care o atrag la partenerul său. Ea l-a descris ca pe un bărbat echilibrat, care nu se lasă prins de agitația cotidiană. Firea lui calmă și felul în care privește lucrurile au influențat-o și pe ea. Astfel, a înțeles că nu este nevoie să se grăbească permanent și că viața trebuie savurată.

„Ardelean și Rac, așezat, cumpătat, înțelept, știi, totul e așa lent, viața trebuie să trăim, să ne bucurăm”, a spus Anca Țurcașiu.

Totodată, artista a făcut o mărturisire despre transformarea pe care a simțit-o la nivel personal de când formează acest cuplu. Dacă în trecut era obișnuită să preia controlul și să rezolve singură tot ceea ce apărea, acum spune că a descoperit o altă latură a propriei personalități.

„Am învățat să trăiesc în energie feminină”, a declarat aceasta, explicând că înainte nu reușea să se regăsească în acest mod de a trăi.

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