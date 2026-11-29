Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, și-a făcut apariția la Chefi la cuțite. Aceasta și-a arătat talentul de gospodină și a gătit un desert pe cinste. Tânăra a vorbit despre relația cu tatăl ei, ba chiar a făcut declarații incredibile despre postările pe care le are artistul în mediul online.

După ce a petrecut o vară în America, fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România. Ea a plecat de la Arad, iar acum locuiește în Capitală. Carmina a ajuns în platoul Chefi la cuțite, acolo unde i-a impresionat pe cei patru jurați cu desertul pe care l-a pregătit. În plus, creatoarea de conținut a făcut declarații savuroase despre relația cu tatăl ei, precizând că nu îi place neapărat ce postează el în mediul online. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, apariție surpriză la Chefi la cuțite!

Influencerița a recunoscut că are o relație apropiată atât cu mama ei, stabilită la Arad, cât și cu tatăl ei, care este în Capitală. Deși se înțeleg de minune, Carmina a declarat, mai în glumă, mai în serios, că nu îi plac postările artistului.

Aceasta spune că postează conținut pentru persoane mai în vârstă. Mărturisirea tinerei a stârnit râsete în platoul Chefi la cuțite. În schimb, Liviu îi apreciază mereu fotografiile fiicei sale din mediul online.

„Mama stă în Arad, tata în București și ne vedem mai mult când are timp. În special de când m-am mutat la București, suntem mult mai apropiați. Da, îmi mai dă (n.r. dacă Liviu Vârciu îi apreciază postările) (…) Acum fiecare cu genul lui de conținut. Nu am vrut să zic, dar mă bucur că ați înțeles (n.r. râde) (…) Să nu îi spuneți că am zis că postează content de bătrâni”, a declarat Carmina, la Chefi la cuțite.

Câte cuțite a primit Carmina

Carmina a pregătit un desert care i-a dat pe spate pe jurați. Ea a dezvăluit că a avut emoții atunci când a fost în fața chefilor. Cu toate acestea, creatoarea de conținut a primit trei cuțite, ceea ce înseamnă că merge în etapa următoare, la bootcamp.

Pe de altă parte, Richard Abou Zaki nu a fost convins de desert, explicând că toppingul pe care l-a avut a fost prea dulce pentru gustul lui. Astfel, a fost singurul care nu i-a oferit cuțitul.

„Toppingul ăsta dulce, dulce, mă… Îmi plac deserturile, dar nu prea dulci. Era prea mult. Prea mult (…) Să nu îi spun că nu ți-am dat cuțit că poate mă invită și pe mine pe acolo pe la Poftiți și nu vreau să iau bătaie”, a declarat Richard Abou Zaki.

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