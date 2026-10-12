Accident grav în Vâlcea, din cauza vitezei! Un șofer de 25 de ani și două tinere de 17 ani au murit

Accident grav în Vâlcea, din cauza vitezei! Un șofer de 25 de ani și două tinere de 17 ani au murit
Accident grav în Vâlcea
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Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecută, 11 octombrie, pe DN 67, pe raza localității Bârsești. Impactul s-a produs între două autoturisme. În urma celor întâmplate, un tânăr în vârstă de 25 de ani, șofer al uneia dintre mașinile implicate, a murit. De asemenea, alte două tinere de 17 ani, ce se aflau pe locurile din spate, s-au stins din viață.

Accidentul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:30, pe DN 67. Din primele informații, un tânăr șofer în vârstă de 25 de ani ar fi intrat într-o curbă, fără a adapta viteza la condițiile de drum – afară ploua și șoseaua era udă. Astfel, autoturismul în care se afla acesta și cele două fete de 17 ani ar fi tăiat curba și ar fi intrat pe contrasens, unde s-a lovit frontal de cealaltă mașină, în care se aflau un bărbat de 67 de ani și soția lui, de 61 de ani.

„Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, alături de pompieri și echipajele medicale, au fost solicitați să intervină, în urmă cu puțin timp, la un accident rutier produs pe DN 67, pe raza localității Bârsești.

Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Din păcate, în urma accidentului, trei persoane nu prezintă semne vitale, iar alte două persoane sunt rănite. Traficul rutier este blocat total în zona producerii accidentului”, au transmis oamenii legii.

Accident grav în Vâlcea

Tânărul de 25 de ani și cele două fete au murit

În urma accidentului grav, alarma a fost dată de ceilalți participanți la trafic. La fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Secției Govora. Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de stingere dotate cu module de descarcerare, două ambulanțe SMURD și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au găsit trei dintre victime încarcerate, iar alte două persoane au fost găsite inconștiente în apropierea mașinilor.

Din păcate, pentru șoferul de 25 de ani, dar și pentru ambele fete de 17 ani, una din orașul Ocnele Mari și cealaltă din localitatea Roești, nu s-a mai putut face nimic. Pentru cei trei, decesul a fost declarat la fața locului.

În ceea ce îi privește pe soții din cealaltă mașină, aceștia au fost transportați de urgență la spital. Pensionarul în vârstă de 67 de ani prezintă mai multe fracturi și este lovit la cap. Soția acestuia se află în stare gravă și a fost internată la terapie intensivă.

Circulația pe DN 67 a fost blocată în zona accidentului pentru câteva ore, iar traficul a fost deviat pe drumul comunal 128, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor.

 

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