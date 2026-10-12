Marilu Dobrescu, accident rutier cu mașina iubitului! Tom numai ce își cumpărase bolidul: „Nu pot să cred ce s-a întâmplat”

Marilu Dobrescu, accident rutier cu mașina iubitului! Tom numai ce își cumpărase bolidul: „Nu pot să cred ce s-a întâmplat”
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Marilu a făcut accident /Foto: Instagram
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Neatenția a costat-o scump pe Marilu Dobrescu! Recent, influencerița a fost protagonista unui accident rutier. Iar partea cea mai proastă este că accidentul l-a făcut în timp ce sa afla la volanul noului bolid al iubitului său. La doar o lună după ce Tom își cumpărase mașina, Marilu se pare că a avut „grijă” de ea.

Marilu Dobrescu le-a povestit fanilor din mediul online că a fost implicată într-un accident rutier. După doar câteva ore de somn, dimineața, tânăra a avut de făcut un drum rapid. Cum nu și-a găsit cheile de la propria mașină, a decis să o împrumute pe cea a iubitului. Însă, decizia nu a fost una prea inspirată, căci influencerița a făcut accident.

„Am făcut accident cu mașina nouă a iubitului meu, și e o mașină scumpă. Unde mai pui că am și video, am dovada la dosar. Nici o lună jumătate nu are de când și-a luat noua mașină. Cumva evenimentul ăsta m-a făcut să fiu mai aproape de divinitate pentru că nu pot să cred ce s-a întâmplat. Spre apărarea mea, putea și femeia aia să încetinească”, a povestit Marilu Dobrescu, în mediul online.

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Marilu, accident cu mașina cea nouă a iubitului /Foto: Instagram

Marilu, pagubă considerabilă

Marilul le-a mai povestit internauților și cum s-a întâmplat accidentul. Aceasta s-a asigurat prea devreme, iar mai apoi nu a mai reușit să vadă o altă șoferiță ce venea cu viteză. Se pare totuși că nu influencerița a fost vinovată pentru accident, însă chiar și așa s-a ales cu o pagubă considerabilă.

„Chiar nu se vedea mașina ei, unghiul ăla mort, deci abia se vedea. Așa a zis și mama, așa a zis și Tom. Nu știu dacă au zis-o să mă facă să mă simt mai bine, dar eu zic că nu. Eu mă asigurasem prea devreme, trebuia să ies așa puțin cu botul… Cert e că pentru că mașina are bara asta nici nu se observă ce s-a întâmplat”, a mai spus Marilu Dobrescu.

Ei bine, în urma celor întâmplate, Marilu a fost bună de plată. Deși accidentul nu a fost unul grav, paguba a fost considerabilă. Influencerița ar fi trebuit să scoată din buzunar 4.000 de dolari, însă cum mașina era asigurată, aceasta a mai plătit doar 1.000 de dolari. pentru reparații.

„Distracția asta m-a costat vreo 1.000 de dolari. Chiar m-am dus să îmi iau cafeaua fizic, pentru că mă gândeam că la comandă mai plătesc 10 dolari pentru transport. Cea mai scumpă cafea, de 1.000 de dolari. Asta pentru că are asigurare, pentru că altfel ar fi fost 4.000 de dolari”, a mai spus Marilu.

 

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Foto: Instagram

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