Răsturnare de situație în cazul lui Constantin Găbureanu, românul găsit mort într-un râu din Italia. Cine l-ar fi ucis, de fapt

Răsturnare de situație în cazul lui Constantin Găbureanu, românul găsit mort într-un râu din Italia. Cine l-ar fi ucis, de fapt
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Moartea lui Constantin Gabureanu, un român în vârstă de 43 de ani, descoperit fără viață în râul Calore, din provincia italiană Benevento, este investigată într-o nouă direcție. Anchetatorii încearcă să afle dacă bărbatul a fost agresat înainte de a ajunge în apă, după ce în seara dispariției sale ar fi fost implicat într-un conflict izbucnit într-un local din apropierea locului în care a fost găsit. În acest dosar, un italian în vârstă de 22 de ani a ajuns în atenția procurorilor, fiind suspectat că ar fi avut un rol în altercația respectivă.

Cazul, care inițial a fost analizat și din perspectiva unui posibil accident, ridică acum mai multe semne de întrebare. Polițiștii încearcă să reconstituie traseul parcurs de român în ultimele ore de viață, să stabilească cine s-a aflat în preajma sa și să determine dacă există o legătură directă între disputa din bar și tragedia produsă pe malul râului.

Conflictul din localul în care românul a fost văzut ultima dată

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, în seara respectivă, Constantin Gabureanu s-ar fi aflat în Anymore Café, un local din localitatea Ponte, situat pe via della Stazione. Acolo ar fi izbucnit o dispută între acesta și alte persoane prezente în bar.

Tensiunile ar fi pornit de la anumite comentarii referitoare la o tânără, iar discuția ar fi degenerat. Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca alcoolul să fi contribuit la amplificarea conflictului, însă împrejurările exacte în care s-a produs altercația trebuie încă stabilite.

Deși situația ar fi părut că s-a liniștit, există suspiciunea că românul s-ar fi temut că unul dintre participanții la conflict ar putea reveni pentru a-l ataca. În cele din urmă, acesta ar fi plecat singur din local și ar fi pornit pe jos spre zona în care se aflau spațiile de cazare destinate muncitorilor implicați în construirea unei noi linii feroviare de mare viteză.

Constantin lucra pentru una dintre companiile subcontractate în cadrul acestui proiect. Drumul pe care ar fi ales să îl parcurgă trecea peste un pod și continua în direcția localității Collepiano.

Ipoteza unei urmăriri, analizată de anchetatori

Una dintre pistele luate în considerare de autoritățile italiene este aceea că românul ar fi fost urmărit după ce a părăsit barul. Potrivit reconstituirii prezentate de publicația italiană, bărbatul ar fi încercat să se îndepărteze de șosea și să se ascundă de o persoană de care s-ar fi temut.

Acesta ar fi trecut peste gardul care delimita drumul și ar fi ajuns într-o zonă cu vegetație deasă, în apropierea râului Calore. În acel loc, ar fi alunecat și ar fi căzut în apă, unde și-ar fi pierdut viața prin înec.

În acest moment, anchetatorii nu au stabilit dacă românul a ajuns în râu în urma unei căderi accidentale, dacă a fost implicat un act de violență sau dacă eventualele leziuni suferite anterior l-au împiedicat să se salveze.

O eventuală agresiune ar putea schimba semnificativ modul în care este încadrată juridic moartea bărbatului. Tocmai de aceea, polițiștii încearcă să verifice fiecare etapă a traseului său, de la plecarea din local până la momentul în care a ajuns în apropierea apei.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Constantin Gabureanu provenea dintr-o familie numeroasă. Doi dintre frații săi locuiesc în Italia, în timp ce mama sa, două surori și alți doi frați au rămas în România. Bărbatul avea și un fiu, care trăiește în țară.

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