Dany „Bad” Boy s-a cumințit și se însoară! Relațiile cu Maria și ispita Mădălina sunt istorie: „Să nu îmi pomenească numele”

Dany „Bad” Boy s-a cumințit și se însoară! Relațiile cu Maria și ispita Mădălina sunt istorie: „Să nu îmi pomenească numele”
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Scandalul cu ispita Mădălina nu i-a schimbat planurile lui Dany Boy! Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, când are de gând să se căsătorească cu actuala iubită, Raluca. Anunțul vine la scurt timp după ce fosta parteneră a povestit, în cadrul unui podcast, că relația cu el a fost toxică și că s-a îmbolnăvit din cauza lui.

Dacă despre relația cu ispita Mădălina nu mai vrea să audă, când vine vorba despre viitorul alături de Raluca, Dany Boy are planurile destul de clare. Ex-concurentul de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că a cerut-o în căsătorie pe actuala iubită pe 20 septembrie și că își dorește ca nunta să aibă loc în 2027. Data exactă nu e stabilită, însă anul este deja bătut în cuie.

Când se căsătorește Dany Boy, de fapt

Dany Boy a recunoscut că mai există și ciondăneli în cuplu, dar că împăcarea vine repede. Mai mult, a spus că actuala iubită l-a ajutat să-și mai domolească orgoliul și că diferența de vârstă nu mai este o problemă pentru el.

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„Eu cu iubita mea ne înțelegem foarte bine. Na, ca în fiecare relație, ne mai ciondănim, dar ne împăcăm în 5-10 minute. Ne completăm unul pe celălalt. Am cerut-o în căsătorie pe 20 septembrie, n-am cum să uit data asta. Cred că nunta va avea loc în 2027. E doar un act, important e că noi ne înțelegem bine și că vrem să ne facem o familie. Mă bucur că am reușit să găsesc o femeie ca ea, chiar dacă este mai mică decât celelalte.

Dany Boy și logodnica lui

Dany Boy și logodnica lui. Sursa foto Social media

La început, mi se părea mare diferența dintre noi, de 5 ani, dar, având în vedere maturitatea pe care o are, este foarte ok. Am învățat foarte multe lucruri de la ea. Nu îmi e rușine să recunosc. Am învățat să mai las și eu din orgoliu, și ea la fel, și sperăm să aibă loc cât mai repede nunta. Deci, cam în 2027”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Nu mai vrea să audă de Mădălina

Numai că, fix când Dany Boy vorbește despre iubire, nuntă și familie, trecutul îi bate din nou la ușă. Mădălina Maricuț a povestit recent, într-un podcast, că relația lor a fost toxică și că s-a îmbolnăvit din cauza lui.

Fosta parteneră a dezvăluit că s-a confruntat cu tuberculoză pulmonară, că s-a recuperat și că acum se simte mai bine. Totodată, a spus că regretă că a format un cuplu cu Dany Boy după experiența de la „Insula Iubirii”.

Ei bine, Dany Boy nu este deloc de acord cu acuzațiile și contestă legătura pe care Mădălina o face între relația lor și problemele sale de sănătate. Mai mult, el a spus că fosta se contrazice în declarații și că nu mai vrea să fie pomenit în discuțiile ei.

Mădălina, fosta lui Dany

Mădălina, fosta lui Dany. Sursa Social media

„Vreau să nu îmi mai pomenească numele, să își vadă de viața ei și a iubitului ei și să fiu dat uitării. Eu am o relație de un an și jumătate și sunt foarte bine. Nu îmi face plăcere să vorbesc despre trecut, mai ales din respect pentru actuala mea iubită.

Legat de treaba cu îmbolnăvitul, lumea poate să își dea seama singură că s-a contrazis: a spus că a depistat boala când era mică, după care a spus că s-a îmbolnăvit din cauza mea. Vreau doar să îmi văd de viața mea liniștită”, a mai precizat fostul concurent de la Insula Iubirii.

VEZI ȘI: Dany Boy de la Insula Iubirii, prima reacție după acuzațiile aduse de Mădălina Maricuț: ”De ce după 2 ani se trezește să dezgroape morții?” 

Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită de asemănare: ”Leșin”

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