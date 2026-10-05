Dany Boy de la Insula Iubirii, prima reacție după acuzațiile aduse de Mădălina Maricuț: ”De ce după 2 ani se trezește să dezgroape morții?”

Dany Boy este din nou în centrul atenției, după ce fosta ispită Mădălina Maricuț a făcut acuzații grave. Aceasta a vorbit despre perioada în care erau cei doi împreună, dar și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în timpul relației. Acuzațiile l-au scos din sărite pe fostul concurent, așa că i-a dat replica.

Dany Boy are acum o relație în care este fericit. Totuși, nu putem uita că a fost împreună cu ispita Mădălina, cea cu care a călcat strâmb la Insula Iubirii. Deși a trecut ceva timp de când nu mai formează un cuplu, tânăra i-a adus acuzații grave, potrivit cărora în timpul relației s-ar fi îmbolnăvit. Fostul concurent nu a ezitat, astfel că i-a răspuns pe măsură. El a vrut să clarifice situația și a cerut un singur lucru: să nu îi mai rostească numele. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Dany Boy de la Insula Iubirii o atacă pe Mădălina Maricuț

Fostul concurent de la Insula Iubirii nu s-a mai abținut atunci când a auzit acuzațiile Mădălinei și a venit cu un răspuns în mediul online. El a făcut un videoclip în care s-a arătat deranjat de declarațiile făcute de fosta iubită. Acesta a mărturisit că toate fostele partenere ar trebui să își vadă de viața lor.

Mai mult decât atât, a ținut să precizeze că își dorește ca tânăra să nu îi mai rostească numele, dar și că are dovezi pe care până acum nu a vrut să le folosească împotriva nimănui, însă dacă este necesar ar putea să o facă.

„De ce după doi ani, o anumită persoană se trezește să dezgroape morții? După un an jumate, podcast, «Dany Boy, m-am îmbolnăvit din cauza lui». De ce îmi tot rostești numele? Am o relație, sunt fericit, îmi văd de viața mea. De ce sunt iar subiect de discuție. De ce nu ai venit la Insula Iubirii – Reuniuni? Aaa, probabil pentru că e mai ușor să vorbești despre o persoană când nu este de față. Te-ai dat rănită, că te-ai îmbolnăvit din cauza mea. După, ai spus că ai depistat boala când erai mai mică. Sunt foarte multe chestii pe care eu nu le-am spus și am zis să îmi văd de treaba mea. Diferența între mine și voi, restul, este că eu tot ce am, am pe dovezi. Voi, doar vorbe”, a spus Dany Boy, pe Facebook.

Ce acuzații i-a adus fosta ispită

În cadrul unui podcast, fosta ispită a făcut acuzații importante. Ea susține că stresul din timpul relației cu Dany Boy i-ar fi afectat sănătatea și că, ulterior, ar fi fost diagnosticată cu tuberculoză pulmonară, pe care o asociază cu scăderea imunității

Pe de altă parte, Mădălina a subliniat că s-a vindecat și, deși este mai bine ca niciodată, regretă că a plecat de la insulă alături de concurent.

„Am luat câteva decizii greșite pe care, sper eu, le-am reparat și am învățat câteva chestii din ele. Cele de după insulă, legate de relație. Era o așa-zisă „relație”, nu o pot numi relație. M-am îmbolnăvit din cauza asta, m-am stresat foarte mult. Mi-a scăzut și imunitatea și s-a ajuns la o tuberculoză pulmonară. Ulterior, mi-am revenit”, a declarat Mădălina Maricuț, la Face to Face Podcast.

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