Maria Vigheciu trece printr-o perioadă dificilă! Ce se întâmplă cu influencerița și de ce a apelat din nou la terapie

Maria Vigheciu trece printr-o perioadă dificilă! Ce se întâmplă cu influencerița și de ce a apelat din nou la terapie
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Maria Vigheciu/ sursa foto: social media
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Maria Vigheciu traversează o perioadă dificilă. Aceasta a mărturisit în mediul online că se confruntă cu probleme de sănătate. Mai mult decât atât, influencerița a povestit că a apelat din nou la terapie, însă nu din cauza a ceea ce trăiește. 

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare. Acolo, Maria Vigheciu împărtășește cu fanii nu doar momentele frumoase din viața ei, ci și cele mai puțin plăcute. De această dată, bruneta a recunoscut că ultimele două săptămâni nu au fost deloc ușoare și asta pentru că s-a confruntat cu o nouă criză de rinichi, ceea ce i-a încetinit ritmul. În plus, a explicat că, după o pauză lungă, s-a întors la terapeut, deoarece a simțit că are nevoie de un loc sigur în care să vorbească despre trăirile sale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce se întâmplă cu Maria Vigheciu

Maria Vigheciu a explicat pe contul său de Instagram, în secțiunea Story, că ultimele două săptămâni au fost dificile pentru ea. Influencerița a fost nevoită să se ocupe de activitățile sale într-un ritm mai lent, pentru că s-a confruntat cu o nouă criză de rinichi.

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A fost destul de dificil să își gestioneze durerile și emoțiile, care, după cum a spus chiar ea, au fost intense. Stresul și-a spus cuvântul, iar în ciuda faptului că nu a primit sprijinul de care avea nevoie, a reușit să se descurce de minune.

„Ultimele două săptămâni au fost destul de intense. Emoțional și fizic, m-am confruntat cu o criză de rinichi și tot ce mi-am propus să fac a fost mult încetinit, ca să-mi găsesc un nou ritm. Viața se mișcă destul de repede, dar acum îmi este mai greu. A fost o provocare să o iau mai ușor și să încetinesc în anumite zile. Așa e haosul când ai copii. Am încercat să fac față durerii și stresului… și nu pot spune că am primit exact sprijinul de care simțeam că aveam nevoie, dar e în regulă”, a scris Maria Vigheciu, pe Instagram.

Story Maria Vigheciu/ sursa foto: social media

Story Maria Vigheciu/ sursa foto: social media

Influencerița merge din nou la terapie

Pe lângă problemele de sănătate cu care s-a preocupat vedeta în ultima vreme, Maria Vigheciu a fost atentă și la starea sa emoțională. După o pauză lungă, vedeta a mărturisit că merge din nou la terapie.

Ea a subliniat că nu a apelat la ajutorul de specialitate din cauza situației medicale, ci pentru că a simțit nevoia unui spațiu sigur în care poate vorbi deschis despre ceea ce trăiește.

„Am început iar terapia, după foarte mult timp. Și nu pentru că s-ar fi întâmplat ceva anume. Oamenii cred că mergi la terapie pentru că s-a întâmplat ceva. Dar, pentru mine, a venit natural să caut un loc sigur în care să pot vorbi despre ceea ce trăiesc. Mi se pare extrem de sănătos să te protejezi cumva de oamenii din jur, evitând detaliile inutile despre viața ta. Și asta te ajută să fii responsabil și în relația de cuplu, și în relațiile cu prietenii sau familia. Nu trebuie să știe toată lumea prin ce lucruri grele treci”, a mai adăugat ea.

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