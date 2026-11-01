Test de inteligență | 4 + 1 = 31 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Este duminică este momentul să ne antrenăm puțin mintea, așa că vă propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere lucrurile par simple, este nevoie de ceva mai multă atenție și puțină inspirație pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu care multora le dă bătăi de cap. Și timpul în care rezolvi testul este important, doar geniile o pot face în numai câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică de clasele primare, dar care poate să dea ceva bătăi de cap. În esență, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 4 + 1 = 31.

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui singur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

Pentru a corecta egalitatea, tot ce trebuie să faci este să iei bățul așezat vertical din semnul + și să îl muți după egal, în poziție diagonală, între cifrele 3 și 1. Astfel, după mutarea făcută, egalitatea devine corectă: 4 – 1 = 3 / 1, adică: 3 = 3.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEȘTE ȘI:

Test psihologic | Ce animal vezi prima dată în această imagine? Răspunsul îți va spune ce fel de om ești, de fapt

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 1 – 3 = 97