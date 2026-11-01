Mariana Cojocaru dezvăluie zodia care își va întâlni adevăratul suflet-pereche până în 2030: „Vor împărtăși o conexiune spirituală puternică”

Următorii cinci ani vin cu schimbări radicale pentru multe dintre semnele zodiacale, potrivit astrologului Marina Cojocaru. Pentru un semn zodiacal, aceste schimbări se arată mai ales în plan sentimental. Acești nativi își pot găsi sufletul pereche și descoperi profunzimea emoțională.

Următorii cinci ani aduc un ciclu al schimbărilor și vindecărilor. Pot apărea numeroase provocări pe drum, dar acestea fac parte din procesul de schimbare. Pentru unele semne zodiacale latura profesională va ieși în evidență, iar pentru altele cea sentimentală.

Zodia care își va găsi sufletul pereche

Cei mai privilegiați în această perioadă sunt cei născuți în zodia Gemeni. Pentru acești nativi vine momentul maturizării emoționale. Gemenii lasă în spate relațiile superficiale și sunt în căutarea unei conexiuni profunde. Dacă reușesc să își înțeleagă sentimentele și să evolueze, aceștia își pot găsi sufletul pereche.

Cei singuri au șansa să descopere sentimentele adevărate, alături de cineva special care le va oferi siguranță. Evoluția emoțională poate aduce o iubire ca la carte, iar persoana potrivită nu întârzie să apară.

„În dragoste, Gemenii învață ce înseamnă profunzimea emoțională. Relațiile superficiale dispar, iar cele autentice se consolidează. Cei singuri pot întâlni o persoană cu care împărtășesc o conexiune spirituală puternică”, a spus Marina Cojocaru.

În ceea ce privește partea profesională, pentru Gemeni urmează câteva schimbări și în acest sector, poate chiar o schimbare de domeniu. Pentru acești nativi vor apărea o mulțime de oportunități. Însă, nativii trebuie să își aleagă bine mișcările și să știe când o situație nu merită efortul lor.

Și situația financiară este în ascensiune. Pentru Gemeni urmează câțiva ani prosperi. Este momentul ca acești nativi să pună în practică tot ce au învățat, iar mai apoi să culeagă roadele.

„Gemenii se vor afla într-o perioadă de tranziție intensă. Vor apărea schimbări neașteptate în plan profesional, unele dintre ele deschizând uși spre domenii noi. Creativitatea și adaptabilitatea caracteristice acestei zodii vor fi puncte forte, dar este nevoie și de perseverență. Din punct de vedere financiar, perioada aduce stabilitate, dar și nevoia de prudență. Investițiile mari trebuie analizate cu atenție, iar colaborările profesionale trebuie alese cu grijă. Gemenii învață să spună „nu” atunci când instinctul le spune că nu e momentul potrivit”, a mai spus astroloaga.

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