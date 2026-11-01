Românii care au două locuri de muncă trebuie să știe asta! Câte ore pot lucra, de fapt, într-o zi

În România există posibilitatea de a avea două locuri de muncă. Totuși, numărul de ore lucrate este esențial. Cei care au două joburi trebuie să țină cont de momentele de repaus.

Două contracte individuale de muncă pot fi atât la același angajator, cât și la angajatori diferiți. Conform codului muncii, regula este ca numărul de ore să nu se suprapună. De asemenea, pentru fiecare contract, angajatul beneficiază de un salariu corespunzător. Pentru un contract cu normă întreagă, durata timpului de muncă este în mod obișnuit de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Totodată, legea prevede că durata maximă a timpului de muncă nu trebuie să depășească 48 de ore pe săptămână. Tocmai din acest motiv, românii care lucrează la două joburi simultan trebuie să țină cont de mai multe aspecte.

Românii care au două locuri de muncă trebuie să știe asta

Pentru a nu depăși numărul maxim de ore muncite pe săptămână, cele două contracte nu trebuie privite ca două programe independente, pentru că angajatul poate ajunge să muncească zi de zi câte 16 ore. Asta ar însemna un program de 80 de ore, adică dublu față de maxima legală. De aceea, specialiștii recomandă ca românii care au două locuri de muncă să țină cont de repaus.

Potrivit articolului 135 din Codul muncii, salariații au dreptul între două zile de muncă la cel puțin 12 ore consecutive de repaus. Concret, nu este suficient să verifici separat ce scrie în fiecare contract, ci trebuie luat în calcul și dacă programul efectiv îi permite angajatului să beneficieze de odihna obligatorie. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că repausul trebuie analizat pentru contractele respective în ansamblu.

De asemenea, dacă vorbim despre un contract de muncă de opt ore pe zi și existența altuia part-time, nu este interzisă în România. Totuși, și în acest caz este esențială verificarea și repartizarea orelor efective, dar mai ales repsectarea perioadele de repaus. Așadar, înainte de semnatrea celui de-al doilea contract trebuie verificat nu doar numărul de ore trecut în document, ci și programul concret de lucru, eventualele suprapuneri și timpul de repaus rămas între zilele de muncă.

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