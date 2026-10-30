Românii pot câștiga 3.200 de euro pe lună în Germania! Ce condiții trebuie să îndeplinească

Românii care își doresc un loc de muncă în străinătate pot obține venituri de până la 3.200 de euro brut pe lună în Germania. O companie din industria transporturilor recrutează personal și oferă, pe lângă salariu, mai multe beneficii pentru angajații care îndeplinesc cerințele postului. Oferta este destinată persoanelor interesate de un contract cu normă întreagă, iar printre avantajele anunțate se numără și posibilitatea de a beneficia de cazare.

Compania Geibel Transport GmbH, care are peste 30 de ani de experiență în domeniul transporturilor, caută șoferi curieri pentru livrarea coletelor Amazon. Firma colaborează cu gigantul comerțului online în zece stații din landurile Hessa, Baden-Württemberg și Renania-Palatinat.

Potrivit anunțului publicat pe platforma Jooble, remunerația este de 16,20 euro brut pe oră, ceea ce înseamnă un venit lunar estimat între 2.800 și 3.200 de euro brut, în funcție de programul de lucru.

Angajații pot beneficia și de o diurnă de 14 euro pe zi, după primele șase luni de activitate, în condițiile prevăzute de legislație. Oferta include, de asemenea, un bonus de Crăciun și posibilitatea de a primi bacșișuri. Pentru cei care au nevoie de un loc unde să locuiască, compania pune la dispoziție cazare contra sumei de 500 de euro.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii angajați

Candidații trebuie să aibă permis de conducere categoria B și să fie persoane punctuale, responsabile și capabile să lucreze în echipă. Sunt importante și comunicarea cu beneficiarii, orientarea către clienți și rezistența fizică.

Activitatea presupune pregătirea și încărcarea coletelor în autovehicul, transportarea acestora și livrarea către persoane fizice sau firme. Compania oferă furgonete echipate, telefoane de serviciu cu navigație și trasee prestabilite. Noii angajați beneficiază de instruire, sprijin din partea echipei și oportunități de avansare profesională.

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