Durul de la „Burlacii – Foc în paradis” e „bolnav” de gelozie: „Am observat și prietenele sau soțiile prietenilor”

Durul de la „Burlacii - Foc în paradis” e „bolnav” de gelozie: „Am observat și prietenele sau soțiile prietenilor”
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Bogdan Mocanu nu se ferește de subiectele sensibile atunci când vine vorba despre relații, gelozie și trecutul sentimental. Unul dintre burlacii din „Burlacii: Foc în Paradis”, emisiunea difuzată de luni până joi, de la ora 23:00, la Acasă și în avans pe VOYO, recunoaște fără ezitare că gelozia este una dintre cele mai puternice trăsături ale sale într-o relație. „Sunt probabil cel mai gelos bărbat de pe Pământ”, mărturisește Bogdan Mocanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În spatele geloziei lui Bogdan Mocanu se ascunde și o poveste de iubire care l-a marcat profund. Declarațiile Burlacului capătă o altă greutate dacă sunt privite prin prisma poveștii sale cu Iasmina, relație care a trecut prin mai multe despărțiri și împăcări și care s-a încheiat definitiv în 2026. Cei doi au avut o poveste intensă, începută în 2025, iar relația lor a fost una cu suișuri și coborâșuri. În februarie 2026, Iasmina a anunțat public despărțirea, spunând că își dorește să închidă definitiv acest capitol și că nu vrea să transforme motivele separării într-un subiect de dezbatere publică. Ulterior, ea a recunoscut că despărțirea a fost una dificilă și că a suferit mult după separare.

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Bogdan Mocanu este foarte gelos

O dramă mult mai intensă

Într-o ediție „Burlacii: Foc în Paradis”, Bogdan Mocanu a vorbit despre momentul în care a aflat că urma să devină tată. El a povestit că vestea l-a făcut extrem de fericit. Sarcina nu a evoluat însă, iar Bogdan a mărturisit că nu a apucat nici măcar să audă bătăile inimii copilului.

„Îmi doresc de mult să fiu tată și mi s-a confirmat în momentul în care era să fiu”, a spus Bogdan, explicând cât de puternic l-a afectat pierderea. La aproape un an de la acel moment, artistul recunoștea că rana nu dispăruse. Spunea că evită, de regulă, subiectul și că simpla discuție despre dorința de a avea un copil îi poate reactiva amintirile. „Am o furie constantă ascunsă adânc”, mărturisea el referindu-se la faptul că nu era furios pe Iasmina, ci pe situație și, la un moment dat, chiar pe el însuși.

În „Burlacii: Foc în Paradis”, Bogdan a revenit astfel asupra unei perioade care pare să fi lăsat urme adânci. Iar când vorbește astăzi despre faptul că este „probabil cel mai gelos bărbat de pe Pământ”, declarațiile vin după o serie de experiențe sentimentale care l-au făcut să privească relațiile cu mult mai multă precauție. El spune că nu este atent doar la gesturile evidente, ci și la cele mai mici schimbări de comportament.

Bogdan Mocanu

Bogdan Mocanu e una dintre atracțiile „Burlacii – Foc în Paradis”

„Sunt atent la chestiile evidente, normal, dar în același timp sunt atent și la cele mai mici detalii, pentru că am destul de multă experiență de-a lungul anilor cu femeile. Și nu doar cu femeile cu care eu am interacționat. Am observat și prietenele sau soțiile prietenilor, cum se comportă, și am început să recunosc niște pattern-uri”, povestește el, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mă simt ca și cum ar trebui să fiu în gardă tot timpul”

Experiențele din trecut l-au făcut să fie mult mai vigilent atunci când intră într-o relație. Vedeta recunoaște că uneori are senzația că trebuie să fie permanent atent pentru a nu ajunge în situația de a pierde totul fără să-și dea seama.

„Atunci evident că mă simt ca și cum ar trebui să fiu în gardă tot timpul, ca nu cumva să se întâmple ceva și eu să nu miros și să ajung în situația în care să pierd totul fără să-mi dau seama”, spune Bogdan.

Citește și: De ce s-au despărțit Iasmina și Bogdan Mocanu, de fapt. Concurentul a făcut dezvăluirea la Burlacii: Foc în Paradis

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