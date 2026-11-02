Ce relație există între ispita Gabriella și fosta lui Montoya, de fapt. A ieșit totul la iveală!

Ce relație există între ispita Gabriella și fosta lui Montoya, de fapt. A ieșit totul la iveală!
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Gabriella, Momtoya și Anita/ sursa foto: colaj CANCAN
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Gabriella Barbu este fără doar și poate una dintre cele mai remarcate ispite de la Insula Iubirii, sezonul X. Aceasta s-a apropiat extrem de mult de Prințul Marco, însă să nu uităm că tânăra are experiență. Aceasta a participat și la „La Isla de las Tentaciones”, două sezoane. 

Ea a devenit cunoscută în România înainte de a merge în Thailanda pentru a ispiti concurenți. Gabriella s-a iubit cu Montoya, unul dintre bărbații de la „La Isla de las Tentaciones”, reușind să îl cucerească. Iubita lui de la acea vreme pare că a trecut peste cele întâmplate. Cele două au o relație apropiată, judecând după comentariile pe care i le lasă Anita la postările ispitei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum se înțeleg astăzi ispita Gabriella și fosta iubită a lui Montoya

Deși între cele două au existat tensiuni, în urma participării Gabriellei la emisiune, astăzi pare că au o relație foarte apropiată. Anita, fosta parteneră a lui Montoya, celebrul concurent din Spania, o apreciază pe brunetă.

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La aproape fiecare imagine pe care Gabriella o publică pe rețelele de socializare, aceasta îi comentează, îi trimite emoji-uri cu inimioare și cuvinte de laudă. Pare că lucrurile s-au schimbat radical, după ce și-au spus cuvinte grele la show.

 „Bratz-ul meu preferat (o alintare cu referire la păpușile Bratz)/ Fata mea/ Ce femeie superbă!”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a lăsat Anita Williams, pe Instagram.

Comentariul Anitei/ sursa foto: Instagram

Comentariul Anitei/ sursa foto: Instagram

Gabriella Barbu a împlinit 28 de ani

De curând, Gabriella Barbu și-a sărbătorit ziua de naștere. Ea a împlinit 28 de ani, iar cu această ocazie, a organizat o petrecere impresionantă. Ea a optat pentru un decor special, cu baloane albe, negre și argintii. Tortul a fost pe măsură, în formă de inimă și glazurat cu o ciocolată neagră. Mai mult decât atât, ținuta sa a fost una îndrăzneață, așa cum și-a obișnuit urmăritorii.

Ea a purtat o fustă albă, ușor transparentă și un top care a completat perfect outfitul. Alături de ea au fost familia și prietenii apropiați. Ispita de la Insula Iubirii nu a ezitat să împărtășească momentul, iar aprecierile au apărut rapid, la fel și urările. Sora ei a scris un mesaj special în mediul online.

„La mulți ani sănătoși, sora mea frumoasă! Îți doresc tot binele din lume!”, a scris sora Gabriellei Barbu pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Prințul Marco și Gabriella și-au dat întâlnire după Insula iubirii. Cum au planificat totul: ”Te vreau doar pentru mine”

Prințul Marco a ieșit la date cu Gabriella, dar s-a gândit numai la Bianca. Declarația care spune totul: „Până la sfârșit”

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