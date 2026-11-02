Decizia radicală pe care a luat-o Andrei Bordeianu după accidentul de motocicletă: ”Nu-mi mai pasă!”

Andrei Bordeianu încă se recuperează după accidentul de motocicletă pe care l-a avut în urmă cu câteva luni. Acesta s-a deschis în fața urmăritorilor săi din mediul online și a vorbit despre prima persoană care i-a fost alături în acele momente. Mai mult decât atât, influencerul a precizat că nu își mai dorește să urce pe motocicletă după cele întâmplate.

Andrei Bordeianu a trecut prin clipe dificile după accidentul pe care l-a suferit în Capitală. El a fost internat în stare gravă la spital, însă acum este acasă și se recuperează. Influencerul a povestit că abia după ce a văzut imagini a înțeles ce s-a întâmplat, de fapt. Cu toate acestea, el era conștient la acel moment, ba chiar voia să se ridice. Numai că un om i-a sărit în ajutor, iar acum au rămas în relații bune. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prima persoană care l-a ajutat pe Andrei Bordeianu după accident

Influencerul a povestit recent că imediat după impact și-a dorit să se ridice, însă durerile puternice nu îi permiteau acest lucru. În plus, o persoană care a fost martoră la incident s-a dus direct la el, a chemat ambulanța și i-a dat masca jos de pe față.

De asemenea, Andrei Bordeianu a explicat că acel om i-a înfășurat piciorul stâng. Ulterior, cel care l-a ajutat i-a găsit telefonul și i-a anunțat pe cei de acasă.

„Ideea este că m-am trezit și când eram pe jos, până să vină ambulanța (…), n-a durut foarte mult până mi-am revenit, m-am trezit destul de repede și am vrut să mă ridic. Un om cu care am rămas foarte bun prieten, un om random, a avut grijă de mine, a fost acolo înger, mi-a dat jos masca, pentru că nu mai aveam casca și mi-a pus cagula de pe față drept garou la piciorul stâng, unde aveam o rană destul de mare, deschisă (…) Mi-a găsit telefonul întreg, a rămas întreg într-un accident și mi-a luat telefonul și să îl deblocăm să sunăm pe cineva de acasă. Eu nu l-am ascultat și am vrut să mă ridic”, a spus Andrei Bordeianu, pe TikTok.

Andrei Bordeianu refuză să mai urce pe motocicletă

Andrei Bordeianu a mai spus că îi pare rău că motocicleta a fost distrusă complet, dar în acest moment pagubele materiale nu mai contează pentru el. Mai mult decât atât, a subliniat că după cele întâmplate nu se va mai urca pe motocicletă, oricât de tare și-ar dori.

„Mi-a părut rău (n.r. de motor), dar nu-mi mai pasă de el, îi mulțumesc Domnului că trăiesc. Fiarele nu au valoare, singurul lucru de care îmi pare rău este că nu voi mai merge cu motorul, că mi s-a tăiat violent această pasiune”, a mai adăugat el.

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