Andrei Bordeianu, noi dezvăluiri după ce a fost externat din spital: „Din păcate, trebuie să mai stau în scaun cu rotile”

Influencerul a fost externat chiar de ziua sa de naștere / Sursa foto: Colaj Cancan
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Andrei Bordeianu a ieșit din spital chiar pe 16 octombrie, de ziua sa de naștere. Influencerul a petrecut aproape două luni în unitatea medicală, unde a fost internat în urma accidentului de motocicletă în care a fost implicat.

Accidentul suferit în luna august l-a ținut pe Andrei Bordeianu sub supraveghere medicală pentru o perioadă îndelungată. După săptămâni de spitalizare, influencerul a putut pleca acasă, chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani.

Cum se simte influencerul după ce a fost externat

Pentru Andrei Bordeianu, externarea chiar pe 16 octombrie a reprezentat un motiv de bucurie, mai ales că a coincis cu ziua sa de naștere. Creatorul de conținut a ținut să le mulțumească și medicilor care l-au îngrijit pe parcursul spitalizării, dar și persoanelor care i-au oferit sprijin în această perioadă dificilă. După aproape două luni petrecute în spital, antrenorul de fitness a reușit să iasă din nou în aer liber.

„Se simte ca și când e prima ieșire din viață (…) Mi-au scos fixatorul, nu mai am firele alea, oasele mele sunt bine, dar din păcate, trebuie să mai stau în scaun cu rotile. Cei de la spital mi-au făcut o mare surpriză și o mare bucurie fix de ziua mea, pe 16 octombrie, când mi-au dat drumul acasă”, ”, a spus Andrei Bordeianu, pe TikTok.

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Influencerul se află deocamdată în scaun cu rotile

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Andrei Bordeianu apare într-un scaun cu rotile, întrucât recuperarea nu îi permite, deocamdată, să se deplaseze pe propriile picioare. Antrenorul de fitness nu știe cât va mai dura până când va putea merge din nou. Totuși, el privește cu speranță spre perioada următoare.

Andrei Bordianu se află în continuare în scaun cu rotile / Sursa foto: Captură video

Revenirea în aer liber, după săptămâni întregi petrecute în spital, a fost un moment copleșitor pentru influencer. Acesta a recunoscut că nu și-a putut stăpâni emoțiile și a început să plângă atunci când a ieșit pentru prima dată afară după cele aproape două luni de spitalizare.

„Trebuie să mai aștept un pic până să mă ridic în picioare, când va fi, nu știu (…) și să pot să mă bucur de lucrurile mici, pentru că am plâns maxim când am ieșit din casă de soare, de aer, de oamenii care au grijă de mine”, a mai spus influencerul.

La sfârșitul lunii august, viața lui Andrei Bordeianu s-a schimbat după ce a fost implicat într-un accident de motocicletă produs pe Bulevardul Expoziției. Influencerul a fost transportat la spital, iar informațiile apărute ulterior indicau că starea sa ar fi fost una gravă. Mai mult, antrenorul de fitness a aflat abia după două zile ce se întâmplase.

CITEȘTE ȘI: Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital

Detaliul care i-a salvat viața lui Andrei Bordeianu, în accidentul teribil de pe Bd. Expoziției

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