Ce a simțit Andrei Bordeianu imediat după accidentul de motocicletă! Abia acum a putut să spună tot: „Am crezut că așa se vede moartea”

În luna august a acestui an, Andrei Bordeianu a trecut prin cel mai greu moment din viața lui. Acesta a fost implicat într-un grav accident rutier, ce a lăsat urme. Influencerul și-a petrecut aproape două luni în spital, iar recent a fost externat. Acum a rememorat tot ce s-a întâmplat și a spus exact ce a simțit în acele momente de groază.

Întrebat de unul dintre urmăritorii săi dacă mai ține minte ceva din momentul accidentului, Andrei Bordeianu și-a făcut curaj să vorbească despre momentul greu prin care a trecut. Acesta a mărturisit că imediat după impact nu a mai fost conștient și a apucat doar să se gândească la faptul că sigur a murit.

„Ei bine, mi-a fost greu să vorbesc despre treaba asta, dar acum pot să vorbesc. Ideea e că în momentul în care am văzut că doamna aceea iese în stradă și eu nu mai am niciun fel de altă soluție să ocolesc impactul, am frânat și practic am lovit mașina. Norocul meu a fost că am lovit-o în partea din față, la aripa față. Atunci, în momentul în care am lovit mașina, mi s-a stins filmul. Eu atunci am crezut, vă spun sincer, din tot sufletul, am crezut că am murit. Că așa se vede moartea, gen să vezi negru în fața ochilor. Ideea este că m-am trezit direct când eram jos, întins pe asfalt, până să vină ambulanța. Adică am mai așteptat după ambulanță cred că vreo 10 minute”, a mărturisit Andrei Bordeianu.

Ce a simțit Andrei Bordeianu imediat după accident

De asemenea, Andrei Bordeianu a mai povestit că atunci când s-a trezit era deja pe asfalt, iar norocul lui a fost un trecător care i-a acordat primul ajutor și a avut grijă de el. Atunci când a redevenit conștient, tânărul a vrut să se ridice și acela a fost momentul în care și-a dat seama, cu groază, că nu își mai simte ambele picioare.

„M-am trezit destul de repede și am vrut să mă ridic de jos. Ideea e că un om foarte bun a avut grijă de mine, un om random, a fost acolo, efectiv îngerul lui Dumnezeu. Mi-a dat jos masca pentru că casca nu mai aveam și mi-a pus cagula de pe față ca drept garou la piciorul stâng, unde aveam o rană destul de mare deschisă și curgea destul de mult sânge. Și mi-a zis să stau jos. Eu nu l-am ascultat și am vrut să mă ridic. Dar din păcate mâna stângă nu mai răspundea, care e și acum cea cu probleme. Dreapta mă durea destul de rău, bineînțeles și stânga, și am vrut să mă ridic din picioare și nu le mai simțeam. După abia 5 zile de stat la ATI, am reușit și eu să pun mâna pe telefonul meu și am văzut postările cu accidentul și am observat că am fost dat de două ori peste cap și am căzut pe asfalt. Am fost aruncat, proiectat pe asfalt la vreo 12-13 metri de la locul accidentului”, a mai spus Andrei Bordeianu.

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Foto: TikTok, Instagram