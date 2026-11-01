Ninge fără oprire într-un județ din România! S-a depus deja zăpada, iar meteorologii anunță vreme și mai rea

Iarna pare să își intre în drepturi mai devreme decât ne așteptam. În ultimele zile, vremea din România a fost capricioasă, cu ploi și ninsori în zonele montane. Șoseaua Transalpina a fost închisă din cauza condițiilor meteorologice, iar în mai multe zone din țară s-a depus deja un strat generos de zăpadă.

Încă de ieri, sâmbătă, 31 octombrie, Transalpina este închisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În același timp, zăpada s-a așternut în mai multe județe din România. Meteorologii spun că veștile nu sunt deloc bune și asta pentru că au emis un cod galben de ninsori în Carpații Meridionali, acolo unde se așteaptă ninsori abundente și un strat consistent de zăpadă.

Ninge fără oprire într-un județ din România

Meteorologii au actualizat prognoza meteo. La peste 1.700 de metri altitudine, se așteaptă ninsori abundente și un strat considerabil de zăpadă. Situația este asemănătoare și în județul Harghita. Acolo a nins fără oprire, astfel că stratul de zăpadă a depășit deja 2-3 cm. De asemenea, temperaturile sunt neobișnuit de scăzute pentru perioada în care ne aflăm, termometrele arătând valori cu minus.

De ieri, sâmbătă 31 octombrie, locuitorii județului Alba au avut parte de primii fulgi de zăpadă. Mai mult decât atât, ninge fără încetare, iar fulgii au acoperit crestele munților. Meteorologii au emis un cod galben de zăpadă pentru Munții Șureanu. Totodată, la altitudini mari, rafalele de vânt pot depăși 60-80 km/h.

Sfaturi pentru cei care își doresc o escapadă la munte

În aceste condiții, autoritățile vin și cu câteva sfaturi pentru cei care își doresc o escapadă la munte, mai ales fiind prima zăpadă. Specialiștii le recomandă să se informeze de fiecare dată cu privire la condițiile de drum.

Pe de altă parte, șoferii sunt sfătuiți să nu uite de obligativitatea de a-și echipa mașina corespunzător pentru iarnă. Aceștia trebuie să țină cont de anvelopele speciale pentru sezonul în care ne aflăm, dar și să verifice dacă traseele selectate sunt în continuare deschise circulației.

Vremea rea continuă în întreaga țară. Temperaturile sunt în continuare scăzute până săptămâna viitoare. Precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a regiunilor. La munte va ninge și vântul va sufla puternic.

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