Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis Cod galben de ploi în cinci județe. Unde va ninge abundent

Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis Cod galben de ploi în cinci județe. Unde va ninge abundent
Vremea
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vremea se schimbă radical în următoarele zile, iar meteorologii au emis o atenționare Cod galben de precipitații pentru mai multe zone din țară. Ploile abundente vor afecta în special regiunile deluroase și montane din sudul României, în timp ce la altitudini mari iarna își va face simțită prezența prin ninsori și depunerea unui strat important de zăpadă. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) intră în vigoare sâmbătă dimineață și rămâne valabilă până duminică.

Precipitațiile vor necesita o atenție sporită, în special în zonele în care cantitățile de apă vor fi mai mari. Șoferii care tranzitează drumurile montane trebuie să țină cont de condițiile meteorologice, deoarece ploile pot reduce vizibilitatea și pot face carosabilul alunecos. În zonele înalte, ninsoarea și depunerea zăpezii pot îngreuna circulația, mai ales pe traseele montane și pe drumurile aflate la altitudini mari.

Ce zone sunt vizate

Potrivit informării meteorologice, intervalul vizat este 31 octombrie, ora 05:00 – 1 noiembrie, ora 10:00. În această perioadă, precipitațiile vor fi însemnate cantitativ, iar cele mai afectate vor fi zonele deluroase și montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. În aceste regiuni sunt așteptate acumulări de apă cuprinse între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, iar în anumite zone cantitățile pot depăși chiar 45-50 de litri pe metru pătrat.

Situația va fi diferită în zonele montane înalte, unde temperaturile scăzute vor favoriza transformarea precipitațiilor în ninsoare. În Carpații Meridionali, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus ar putea ajunge la 15-25 de centimetri. Astfel, peisajul montan va căpăta un aspect autentic de iarnă încă de la începutul lunii noiembrie.

Cum va fi vremea în România în luna noiembrie

Schimbările meteorologice anunțate pentru acest sfârșit de săptămână vin într-un context în care luna noiembrie se anunță mai rece decât în mod obișnuit în anumite intervale. Temperaturile vor coborî, iar ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni ale țării. Vremea va avea un caracter schimbător, cu perioade în care precipitațiile vor fi mai consistente și temperaturi care vor aminti de instalarea sezonului rece.

În prima parte a lunii, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele specifice perioadei, iar în zonele montane sunt posibile noi episoade de precipitații sub formă de ninsoare, în funcție de evoluția temperaturilor. La altitudini mari, condițiile vor favoriza menținerea stratului de zăpadă, în timp ce în regiunile joase vor predomina ploile.

Spre finalul lunii noiembrie, tendința vremii va fi de încălzire treptată, însă temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de specificul perioadei. Chiar dacă episoadele cu valori termice mai ridicate vor aduce o ameliorare temporară a vremii, sezonul rece își va continua evoluția, iar precipitațiile vor rămâne prezente în mai multe zone ale țării.

Iarna a venit în forță în România. Unde s-au înregistrat -5 grade și un strat de zăpadă de peste 30 cm

Cum aerisești corect când începe frigul. De ce nu e bine să lași geamul rabatat ore întregi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce pedeapsă a primit femeia care și-a otrăvit rudele cu ciuperci. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Ce pedeapsă a primit femeia care și-a otrăvit rudele cu ciuperci. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Misiune de salvare, după ce un elicopter cu șase persoane a dispărut. Ultimele informații
Misiune de salvare, după ce un elicopter cu șase persoane a dispărut. Ultimele informații
Am rugat AI-ul să-și facă un selfie. Evident, nu a vrut. Am insistat și a acceptat. Ce poză a generat
Am rugat AI-ul să-și facă un selfie. Evident, nu a vrut. Am insistat și a acceptat. Ce poză a generat
Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni
Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni
Alertă de dispariție în Sălaj! Trei copii au plecat de la o stână și nu au mai fost găsiți
Alertă de dispariție în Sălaj! Trei copii au plecat de la o stână și nu au mai fost găsiți
Crimă ODIOASĂ în Italia: Și-a ucis vărul cu o gogoașă cu cremă, ca să-l moștenească
Mediafax
Crimă ODIOASĂ în Italia: Și-a ucis vărul cu o gogoașă cu cremă, ca să-l moștenească
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
Gandul.ro
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet
Adevarul
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Mediafax
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum petrec vedetele Halloweenul! Anamaria Prodan pregătește o petrecere de pomină în Malibu, în timp ce Elena Ionescu refuză să mai sărbătorească
Click.ro
Cum petrec vedetele Halloweenul! Anamaria Prodan pregătește o petrecere de pomină în Malibu, în timp ce Elena Ionescu refuză să mai sărbătorească
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
Digi 24
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Test extrem pentru un model BYD: Ce s-a întâmplat când cauciucul dreapta-față a explodat la 140 km/h
Promotor.ro
Test extrem pentru un model BYD: Ce s-a întâmplat când cauciucul dreapta-față a explodat la 140 km/h
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
Gandul.ro
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram”
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.