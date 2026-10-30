Vremea se schimbă radical în România! ANM a emis Cod galben de ploi în cinci județe. Unde va ninge abundent

Vremea se schimbă radical în următoarele zile, iar meteorologii au emis o atenționare Cod galben de precipitații pentru mai multe zone din țară. Ploile abundente vor afecta în special regiunile deluroase și montane din sudul României, în timp ce la altitudini mari iarna își va face simțită prezența prin ninsori și depunerea unui strat important de zăpadă. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) intră în vigoare sâmbătă dimineață și rămâne valabilă până duminică.

Precipitațiile vor necesita o atenție sporită, în special în zonele în care cantitățile de apă vor fi mai mari. Șoferii care tranzitează drumurile montane trebuie să țină cont de condițiile meteorologice, deoarece ploile pot reduce vizibilitatea și pot face carosabilul alunecos. În zonele înalte, ninsoarea și depunerea zăpezii pot îngreuna circulația, mai ales pe traseele montane și pe drumurile aflate la altitudini mari.

Ce zone sunt vizate

Potrivit informării meteorologice, intervalul vizat este 31 octombrie, ora 05:00 – 1 noiembrie, ora 10:00. În această perioadă, precipitațiile vor fi însemnate cantitativ, iar cele mai afectate vor fi zonele deluroase și montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. În aceste regiuni sunt așteptate acumulări de apă cuprinse între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, iar în anumite zone cantitățile pot depăși chiar 45-50 de litri pe metru pătrat.

Situația va fi diferită în zonele montane înalte, unde temperaturile scăzute vor favoriza transformarea precipitațiilor în ninsoare. În Carpații Meridionali, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus ar putea ajunge la 15-25 de centimetri. Astfel, peisajul montan va căpăta un aspect autentic de iarnă încă de la începutul lunii noiembrie.

Cum va fi vremea în România în luna noiembrie

Schimbările meteorologice anunțate pentru acest sfârșit de săptămână vin într-un context în care luna noiembrie se anunță mai rece decât în mod obișnuit în anumite intervale. Temperaturile vor coborî, iar ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni ale țării. Vremea va avea un caracter schimbător, cu perioade în care precipitațiile vor fi mai consistente și temperaturi care vor aminti de instalarea sezonului rece.

În prima parte a lunii, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele specifice perioadei, iar în zonele montane sunt posibile noi episoade de precipitații sub formă de ninsoare, în funcție de evoluția temperaturilor. La altitudini mari, condițiile vor favoriza menținerea stratului de zăpadă, în timp ce în regiunile joase vor predomina ploile.

Spre finalul lunii noiembrie, tendința vremii va fi de încălzire treptată, însă temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de specificul perioadei. Chiar dacă episoadele cu valori termice mai ridicate vor aduce o ameliorare temporară a vremii, sezonul rece își va continua evoluția, iar precipitațiile vor rămâne prezente în mai multe zone ale țării.

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