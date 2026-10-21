Cum aerisești corect când începe frigul. De ce nu e bine să lași geamul rabatat ore întregi

Cum aerisești corect când începe frigul. De ce nu e bine să lași geamul rabatat ore întregi
Cum se aerisește corect locuința când vremea se răcește / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Toamna, când temperaturile scad, este recomandat să deschizi complet fereastra pentru câteva minute, în loc să o ții întredeschisă pe perioade lungi, deoarece astfel limitezi pierderile de căldură, mai ales dacă ai caloriferele pornite. Durata aerisirii depinde de condițiile meteo: dacă afară este cald și nu bate vântul, împrospătarea aerului poate necesita chiar și un sfert de oră sau mai mult.

Prin ventilarea camerei se urmărește eliminarea aerului închis și pătrunderea aerului proaspăt, menținând totodată temperatura locuinței la un nivel confortabil. Deschiderea largă a geamului pentru o perioadă scurtă favorizează circulația aerului mai eficient decât menținerea acestuia într-o poziție ușor deschisă pentru mult timp.

Motivul pentru care nu este recomandat să lași geamul rabatat ore întregi

În lunile friguroase, este indicat să reîmprospătezi aerul din casă prin deschiderea completă a ferestrelor, de mai multe ori pe zi, în funcție de cât de des sunt utilizate încăperile. Dacă locuința permite deschiderea simultană a unor ferestre orientate în direcții diferite, aerul traversează spațiul mai repede, reducând durata necesară ventilării.

Menținerea ferestrei întredeschise pentru perioade îndelungate poate favoriza răcirea treptată a suprafețelor din jurul acesteia, inclusiv a pervazului și a pereților. În plus, sistemul de încălzire trebuie să consume energie suplimentară pentru a menține temperatura interioară, compensând căldura pierdută continuu.

A păstra geamul ușor deschis pe tot parcursul zilei nu garantează o ventilare corespunzătoare a locuinței. Pe vreme rece, pierderile constante de căldură pot duce la facturi mai mari. Răcirea zonelor din jurul ferestrei poate crea condiții propice apariției umezelii și a picăturilor de apă pe suprafețe.

Cât timp trebuie să ții ferestrele deschise / Sursa foto: Pexels

Cât timp trebuie să ții ferestrele deschise toamna

Nu există o durată fixă de aerisire potrivită pentru toate zilele. Eficiența depinde de vreme, de intensitatea vântului, de mărimea ferestrelor și de circulația aerului în locuință. Pe vreme rece și vântoasă, aerul se poate reînnoi rapid, în timp ce într-o zi calmă și mai caldă procesul durează mai mult.

În perioadele de tranziție dintre anotimpuri, ventilarea poate necesita între 10 și 20 de minute. Intervalul de 5–10 minute este doar orientativ. Prin urmare, durata trebuie adaptată la condițiile de afară și la modul în care este folosită camera. Spațiile în care se adună mai multe persoane sau se usucă haine au nevoie de o aerisire mai atentă decât cele folosite rar.

Momentele potrivite pentru a împrospăta aerul din casă

După o noapte de somn, deschiderea ferestrei din dormitor ajută la eliminarea umidității acumulate în timpul respirației. Astfel, camera poate fi pregătită pentru restul zilei fără ca aerul să rămână închis.

În spațiile unde se gătește sau se face duș, ventilarea este deosebit de importantă imediat după activitățile care generează abur. Eliminarea rapidă a acestuia contribuie la menținerea unui nivel adecvat de umiditate și reduce riscul apariției condensului.

Frecvența aerisirii trebuie adaptată și la timpul petrecut acasă. Dacă locuința este ocupată de dimineață până seara, este indicat să deschizi ferestrele în mai multe reprize. Când ești plecat în timpul zilei, poți aerisi înainte de a ieși și după întoarcere, acordând o atenție suplimentară încăperilor folosite intens.

CITEȘTE ȘI: Cum se aerisește casa pe timp de iarnă. Câte minute trebuie ținut geamul deschis

Greșeala pe care majoritatea românilor o fac când folosesc mașina de spălat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A fost cutremur miercuri seara în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
A fost cutremur miercuri seara în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Cum arată celebra ”Hurrem” din serialul-fenomen Suleyman Magnificul, în 2026. Transformarea e spectaculoasă!
Cum arată celebra ”Hurrem” din serialul-fenomen Suleyman Magnificul, în 2026. Transformarea e spectaculoasă!
Răsturnare de situație în cazul Mariei Ionescu, românca găsită moartă într-o livadă de măslini din Italia. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare de situație în cazul Mariei Ionescu, românca găsită moartă într-o livadă de măslini din Italia. Ce au descoperit anchetatorii
Cristian Tauru: „Nu mă opresc până nu ajung la Drift Masters”. Cel mai tânăr campion național de drift, invitat la „Podcast cu Prioritate” #115 by ProMotor
Cristian Tauru: „Nu mă opresc până nu ajung la Drift Masters”. Cel mai tânăr campion național de drift, invitat la „Podcast cu Prioritate” #115 by ProMotor
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Mediafax
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Șeful ANAF a vorbit despre milionul de euro pe care trebuie să îl recupereze de la Klaus Iohannis din chiriile încasate ilegal. Ce demersuri face instituția
Gandul.ro
Șeful ANAF a vorbit despre milionul de euro pe care trebuie să îl recupereze de la Klaus Iohannis din chiriile încasate ilegal. Ce demersuri face instituția
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Prosport.ro
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși deoparte
Adevarul
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși deoparte
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
Digi24
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Mediafax
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
Prosport.ro
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă
Click.ro
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Digi 24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
Promotor.ro
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Espressor pentru cafea și alte băuturi calde, în două culori, la un preț foarte accesibil
go4it.ro
Espressor pentru cafea și alte băuturi calde, în două culori, la un preț foarte accesibil
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Șeful ANAF a vorbit despre milionul de euro pe care trebuie să îl recupereze de la Klaus Iohannis din chiriile încasate ilegal. Ce demersuri face instituția
Gandul.ro
Șeful ANAF a vorbit despre milionul de euro pe care trebuie să îl recupereze de la Klaus Iohannis din chiriile încasate ilegal. Ce demersuri face instituția
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Chef Sorin Dumitrescu, MĂRTURII DUREROASE: a lucrat pe vase de croazieră și...
Mediafax Spania
Chef Sorin Dumitrescu, MĂRTURII DUREROASE: a lucrat pe vase de croazieră și...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.