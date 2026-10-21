Cum aerisești corect când începe frigul. De ce nu e bine să lași geamul rabatat ore întregi

Toamna, când temperaturile scad, este recomandat să deschizi complet fereastra pentru câteva minute, în loc să o ții întredeschisă pe perioade lungi, deoarece astfel limitezi pierderile de căldură, mai ales dacă ai caloriferele pornite. Durata aerisirii depinde de condițiile meteo: dacă afară este cald și nu bate vântul, împrospătarea aerului poate necesita chiar și un sfert de oră sau mai mult.

Prin ventilarea camerei se urmărește eliminarea aerului închis și pătrunderea aerului proaspăt, menținând totodată temperatura locuinței la un nivel confortabil. Deschiderea largă a geamului pentru o perioadă scurtă favorizează circulația aerului mai eficient decât menținerea acestuia într-o poziție ușor deschisă pentru mult timp.

Motivul pentru care nu este recomandat să lași geamul rabatat ore întregi

În lunile friguroase, este indicat să reîmprospătezi aerul din casă prin deschiderea completă a ferestrelor, de mai multe ori pe zi, în funcție de cât de des sunt utilizate încăperile. Dacă locuința permite deschiderea simultană a unor ferestre orientate în direcții diferite, aerul traversează spațiul mai repede, reducând durata necesară ventilării.

Menținerea ferestrei întredeschise pentru perioade îndelungate poate favoriza răcirea treptată a suprafețelor din jurul acesteia, inclusiv a pervazului și a pereților. În plus, sistemul de încălzire trebuie să consume energie suplimentară pentru a menține temperatura interioară, compensând căldura pierdută continuu.

A păstra geamul ușor deschis pe tot parcursul zilei nu garantează o ventilare corespunzătoare a locuinței. Pe vreme rece, pierderile constante de căldură pot duce la facturi mai mari. Răcirea zonelor din jurul ferestrei poate crea condiții propice apariției umezelii și a picăturilor de apă pe suprafețe.

Cât timp trebuie să ții ferestrele deschise toamna

Nu există o durată fixă de aerisire potrivită pentru toate zilele. Eficiența depinde de vreme, de intensitatea vântului, de mărimea ferestrelor și de circulația aerului în locuință. Pe vreme rece și vântoasă, aerul se poate reînnoi rapid, în timp ce într-o zi calmă și mai caldă procesul durează mai mult.

În perioadele de tranziție dintre anotimpuri, ventilarea poate necesita între 10 și 20 de minute. Intervalul de 5–10 minute este doar orientativ. Prin urmare, durata trebuie adaptată la condițiile de afară și la modul în care este folosită camera. Spațiile în care se adună mai multe persoane sau se usucă haine au nevoie de o aerisire mai atentă decât cele folosite rar.

Momentele potrivite pentru a împrospăta aerul din casă

După o noapte de somn, deschiderea ferestrei din dormitor ajută la eliminarea umidității acumulate în timpul respirației. Astfel, camera poate fi pregătită pentru restul zilei fără ca aerul să rămână închis.

În spațiile unde se gătește sau se face duș, ventilarea este deosebit de importantă imediat după activitățile care generează abur. Eliminarea rapidă a acestuia contribuie la menținerea unui nivel adecvat de umiditate și reduce riscul apariției condensului.

Frecvența aerisirii trebuie adaptată și la timpul petrecut acasă. Dacă locuința este ocupată de dimineață până seara, este indicat să deschizi ferestrele în mai multe reprize. Când ești plecat în timpul zilei, poți aerisi înainte de a ieși și după întoarcere, acordând o atenție suplimentară încăperilor folosite intens.

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