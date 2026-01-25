Acasă » Știri » Greșeala pe care majoritatea românilor o fac când folosesc mașina de spălat

Greșeala pe care majoritatea românilor o fac când folosesc mașina de spălat

De: Andreea Stăncescu 25/01/2026 | 15:28
Greșeala pe care majoritatea românilor o fac când folosesc mașina de spălat
Ce greșeală poți face când folosești mașina de spălat

Mulți români fac o greșeală majoră atunci când folosesc mașina de spălat, repetând același tip de program la fiecare spălare. Deși pare o soluție practică și economică, acest obicei aparent inofensiv poate avea consecințe serioase atât asupra igienei, cât și asupra duratei de viață a electrocasnicului.

Mașina de spălat este unul dintre cele mai utilizate electrocasnice din orice locuință, mai ales în familiile numeroase sau în casele unde există animale. Mulți utilizatori preferă programele de spălare la temperaturi reduse, de 30 – 40 de grade, considerându-le suficiente pentru hainele purtate zilnic și avantajoase din punct de vedere al consumului de energie. Totuși, specialiștii atrag atenția că acest obicei, repetat constant, poate afecta funcționarea aparatului pe termen lung.

Problema nu se referă doar la cât de curate ies rufele, ci la ce se întâmplă în interiorul mașinii. Spălările la temperaturi scăzute nu reușesc să dizolve complet detergentul, balsamul, grăsimile și murdăria, care se pot acumula în timp pe garnituri, furtunuri și în tambur. Aceste depuneri favorizează apariția mirosurilor neplăcute, a mucegaiului și pot duce, în cele din urmă, la defectarea unor componente.

Deși ciclurile la 30 – 40 de grade sunt potrivite pentru haine puțin murdare, ele nu sunt suficiente pentru eliminarea bacteriilor, germenilor sau acarienilor. Din acest motiv, tehnicienii recomandă ca, periodic, să fie folosite programe de spălare la 60 sau chiar 90 de grade, mai ales pentru lenjerie, prosoape sau articole vestimentare purtate în condiții de risc. Aceste temperaturi asigură o igienizare reală și contribuie la menținerea curățeniei în interiorul aparatului.

Ce greșeală poți face când folosești mașina de spălat

Un rol important îl are și programul special de curățare a tamburului, disponibil pe majoritatea modelelor moderne. Acesta ar trebui utilizat regulat, mai ales dacă predomină spălările economice. Căldura ajută la dizolvarea completă a reziduurilor și previne depunerile de calcar și murdărie. În privința consumului, specialiștii subliniază că spălările la temperaturi ridicate nu folosesc apă fierbinte pe tot parcursul ciclului, ci doar într-o anumită etapă.

CITEȘTE ȘI: Pensionarii care vor primi electrocasnice gratuite. În ce țară vor avea aceste beneficii

De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea
Știri
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană în care aveați mare încredere vă trădează cu un secret care va provoca o furtună în viața voastră”
Știri
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană în care aveați mare încredere…
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca felină ta te iubește
Adevarul
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce riști dacă le administrezi greșit. Antrenorul vedetelor ...
Adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce riști dacă le administrezi greșit. Antrenorul vedetelor trage un semnal de alarmă
BANC | Căsătoria a fost prima formă de leasing
BANC | Căsătoria a fost prima formă de leasing
Test IQ exclusiv pentru genii | 7 + 4 = 3 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 7 + 4 = 3 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană ...
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană în care aveați mare încredere vă trădează cu un secret care va provoca o furtună în viața voastră”
Revin ninsorile în România. ANM a emis avertizare de vreme rea
Revin ninsorile în România. ANM a emis avertizare de vreme rea
Vezi toate știrile
×