Greșeala pe care majoritatea românilor o fac când folosesc mașina de spălat

Mulți români fac o greșeală majoră atunci când folosesc mașina de spălat, repetând același tip de program la fiecare spălare. Deși pare o soluție practică și economică, acest obicei aparent inofensiv poate avea consecințe serioase atât asupra igienei, cât și asupra duratei de viață a electrocasnicului.

Mașina de spălat este unul dintre cele mai utilizate electrocasnice din orice locuință, mai ales în familiile numeroase sau în casele unde există animale. Mulți utilizatori preferă programele de spălare la temperaturi reduse, de 30 – 40 de grade, considerându-le suficiente pentru hainele purtate zilnic și avantajoase din punct de vedere al consumului de energie. Totuși, specialiștii atrag atenția că acest obicei, repetat constant, poate afecta funcționarea aparatului pe termen lung.

Problema nu se referă doar la cât de curate ies rufele, ci la ce se întâmplă în interiorul mașinii. Spălările la temperaturi scăzute nu reușesc să dizolve complet detergentul, balsamul, grăsimile și murdăria, care se pot acumula în timp pe garnituri, furtunuri și în tambur. Aceste depuneri favorizează apariția mirosurilor neplăcute, a mucegaiului și pot duce, în cele din urmă, la defectarea unor componente.

Deși ciclurile la 30 – 40 de grade sunt potrivite pentru haine puțin murdare, ele nu sunt suficiente pentru eliminarea bacteriilor, germenilor sau acarienilor. Din acest motiv, tehnicienii recomandă ca, periodic, să fie folosite programe de spălare la 60 sau chiar 90 de grade, mai ales pentru lenjerie, prosoape sau articole vestimentare purtate în condiții de risc. Aceste temperaturi asigură o igienizare reală și contribuie la menținerea curățeniei în interiorul aparatului.

Un rol important îl are și programul special de curățare a tamburului, disponibil pe majoritatea modelelor moderne. Acesta ar trebui utilizat regulat, mai ales dacă predomină spălările economice. Căldura ajută la dizolvarea completă a reziduurilor și previne depunerile de calcar și murdărie. În privința consumului, specialiștii subliniază că spălările la temperaturi ridicate nu folosesc apă fierbinte pe tot parcursul ciclului, ci doar într-o anumită etapă.

