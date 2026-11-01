Laura Cosoi a fugit din București și a ajuns în locul special al Adelei Popescu! Cum au petrecut împreună

Laura Cosoi a fugit din București și a ajuns în locul special al Adelei Popescu! Cum au petrecut împreună
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Adela Popescu și Laura Cosoi/ sursa foto: colaj CANCAN
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Laura Cosoi a lăsat agitația deoparte și a plecat cu familia la Șușani. Acolo i-au așteptat Adela Popescu și Radu Vâlcan. Întâlnirea a fost imortalizată în mediul online, acolo unde au împărtășit cu urmăritorii cum au petrecut împreună. 

Laura Cosoi și Adela Popescu au o relație foarte apropiată. Cele două familii se distrează de fiecare dată când se revăd, iar de această dată s-a întâmplat la fel. Prezentatorul emisiunii Insula Iubirii și soția lui au construit la Șușani o casă de vis, acolo unde se retrag atunci când au nevoie de câteva momente de liniște. Aceștia au întâmpinat-o pe Laura și familia sa cu mult fast, cu bucate care mai de care și zâmbete largi pe față. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum au petrecut Laura Cosoi și Adela Popescu la Șușani

Adela Popescu a copilărit la Șușani, iar de-a lungul timpului și-a construit propriul colțișor de rai. Își invită adesea prietenii, iar acum protagonista a fost Laura Cosoi, împreună cu familia ei numeroasă.

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Vedeta a împărtășit experiența cu urmăritorii săi și a povestit că mâncarea diversificată nu a lipsit de pe mese, cafeaua, liniștea și discuțiile sincere pline de amuzament au făcut parte din întreg peisajul. Astfel, ea a dezvăluit că s-a simțit ca în familie și că i-au lipsit aceste momente.

„Cu ai ei în jur, cu mâncare bună pe masă, cu povești și o cafeluță la care se mai prelungește vorba, m-am simțit ca în familia mea. Mi-au revenit în minte momente din copilărie, stări pe care le știam atât de bine. Iar acum eram acolo cu copiii mei… Mi-e foarte dor de-ai mei. Și cred că tocmai de aceea am simțit atât de mult căldura cu care am fost primiți. Am plecat de la Șușani cu sentimentul că fusesem și eu puțin acasă. Și tare bine mi-a făcut”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Adela Popescu și Laura Cosoi/ sursa foto: social media

Adela Popescu și Laura Cosoi/ sursa foto: social media

Laura Cosoi, fermecată de culorile toamnei de la Șușani

Actrița și prezentatoarea TV a mai scris în mediul online că a rămas impresionată de peisajul pe care l-a întâlnit în satul natal al Adelei. Laura Cosoi a explicat că locuințele simple, colorate, pomii și atmosfera au fost de neuitat.

În plus, ea și-a amintit, cu bucurie, de perioada copilăriei sale, fericită că a putut pentru câteva clipe să se întoarcă în trecut. Ba mai mult, îi era foarte greu să se desprindă de Șușani.

„Am fost cu copiii la Șușani, în locul în care a copilărit Adela. Și ce frumos e satul toamna… Casele, culorile, priveliștile, liniștea aceea de care nici nu-ți dai seama cât îți era dor. Mă uitam în jur și îmi venea să mai stăm puțin. Și apoi încă puțin”, a mai scris Laura Cosoi.

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