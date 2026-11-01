Raluca Zenga, vacanță după vacanță la 6 ani de la divorț! Destinațiile spectaculoase în care a ajuns

Raluca Zenga, vacanță după vacanță la 6 ani de la divorț! Destinațiile spectaculoase în care a ajuns
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Raluca Zenga/ sursa foto: social media
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Raluca Zenga pare că înflorește după divorțul de Walter Zenga, portarul celor de la Inter. Aceasta împărtășește cu urmăritorii săi imagini inedite din vacanțele spectaculoase. Fotografiile adună numeroase aprecieri, mai ales că destinațiile sunt uimitoare.

Raluca Zenga și Walter Zenga au divorțat în urmă cu șase ani. După ce au decis să meargă pe drumuri separate, blondina pleacă din vacanță în vacanță. Pare că nu stă prea mult pe acasă, însă nu se plânge. Dimpotrivă! S-a bucurat de o vară plină de experiențe unice, iar printre destinațiile recente se numără Seychelles, Thailanda, Insulele Azore și Portugalia. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO 

Raluca Zenga, vacanță după vacanță la 6 ani de la divorț

Fosta soție a lui Walter a publicat imagini spectaculoase din Maldive, acolo unde se află de două săptămâni. Blondina a fost luna trecută în Mykonos, însă nu este singura destinație de vis pe care a bifat-o. Ea a vizitat vara aceasta Grecia, bucurându-se de ce poate oferi insula Creta.

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Înainte să ajungă pe meleagurile grecești a fost în Tanzania și în Dubai, Emiratele Arabe Unite. O altă țară neașteptată pe care a vizitat-o în acest an Raluca Zenga este China. Alte destinații recente pe care le-a prezentat în mediul online sunt Seychelles, Thailanda, Insulele Azore și Portugalia.

Astfel, judecând după ținutele inedite și numeroasele vacanțe, pare că divorțul de Walter Zenga i-a priit. Aceasta călătorește în toată lumea și se bucură de fiecare colțișor. Și urmăritorii de pe rețelele de socializare sunt impresionați de locurile în care a ajuns Raluca, astfel că aprecierile și comentariile sunt nelipsite.

Raluca Zenga/ sursa foto: social media

Raluca Zenga/ sursa foto: social media

Raluca Zenga și Walter au divorțat în 2020

La acea vreme, cei doi aveau deja o relație de lungă durată de 15 ani. Raluca Zenga și Walter, portarul de la Inter, au anunțat divorțul, precizând că legătura dintre ei s-a destrămat, iar pe atunci bărbatul părea serios afectat de separare.

„Nu mi-aș fi dorit ca eu și soția mea să ajungem în acest punct, însă viața este plină de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lasă loc de alte interpretări.

Eu și soția mea, Raluca, nu mai formăm un cuplu de ceva timp. Din păcate, relațiile dintre noi s-au răcit, atât datorită distanței dintre noi, creată și din cauza jobului meu de antrenor, dar și pentru că nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alături timp de 14 ani de căsnicie.

Soția mea este schimbată radical! A decis să o ia pe un alt drum pe care va merge singura de acum încolo. Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a întors cumva împotriva noastră”, spunea Zenga în 2020.

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