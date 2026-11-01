Un nou ciclon lovește România! Meteorologii anunță ploi abundente în Europa

Un nou ciclon lovește România! Meteorologii anunță ploi abundente în Europa
Un nou ciclon lovește România
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Un nou ciclon lovește România, iar meteorologii anunță ploi abundente începând cu data de 1 noiembrie. Vremea se schimbă în mai multe țări din Europa, după ce un ciclon format în zona Mării Mediterane se apropie de Peninsula Balcanică. România se află printre țările afectate, iar meteorologii au emis mai multe avertizări cod portocaliul și galben de precipitații abundente.

Un ciclon activ, care se deplasează lent dinspre zona centrală a Mării Mediterane către Peninsula Balcanică, va aduce ploi considerabile. Fenomenul își va face simțită prezența în special în sudul Italiei, în Grecia, Bulgaria și România, dar și alte regiuni din sud-estul Europei o să fie afectate.

Potrivit avertizărilor făcute de meteorologi, cele mai abundente ploi se vor înregistra în partea de sud-est a Italiei, în Grecia și în jumătatea estică a Bulgariei. În aceste zone cantitățile de apă vor ajunge local la 60-80 l/mp, dar vor putea depăși 100 l/mp. Ploile vor fi frecvente, iar în unele zone s-ar putea produce viituri și inundații locale.

Meteorologii au emis avertizări de cod roșu și portocaliu pentru ploi abundente și risc de viituri în Italia și Grecia, în timp ce în Bulgaria este în vigoare un cod portocaliu de precipitații.

Cod portocaliu de precipitații însemnate cantitativ în România

Și pentru România au fost emise mai multe avertizări meteo. ANM a anunțat un cod portocaliu de precipitații importante cantitativ. Alerta este valabilă în intervalul 01 noiembrie, ora 10:00 – 02 noiembrie, ora 10:00.

În acest interval se vor înregistra precipitații importante cantitativ în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei și se vor acumula 50…70 l/mp. Va ploua, iar la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 20…40 cm.

Un nou ciclon lovește România /Foto: meteoromania.ro

De asemenea, a fost emis și un cod galben de ploi abundente, valabil în intervalul 01 noiembrie, ora 10:00 – 04 noiembrie, ora 20:00.

„Va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi în general de 30…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.

În județele Dolj, Olt, în zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului Hunedoara va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, anunță meteorologii.

 

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