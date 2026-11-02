Ce își dorește Loredana Chivu de la viitorul iubit. Cea mai importantă calitate pe care trebuie s-o aibă

Ce își dorește Loredana Chivu de la viitorul iubit. Cea mai importantă calitate pe care trebuie s-o aibă
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Ce așteptări are Loredana Chivu de la viitorul iubit / Sursa foto: social media
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Loredana Chivu a vorbit despre calitățile pe care trebuie să le aibă bărbatul alături de care își va construi o relație. Concurenta de la Asia Express a făcut dezvăluiri în timpul unei probe din semifinala emisiunii, explicând ce contează cel mai mult pentru ea atunci când vine vorba despre un posibil partener.

Fosta asistentă TV face echipă cu Ana Maria Mocanu în competiția de la Antena 1, iar cele două au reușit să ajungă până în semifinală. În această etapă, ele se luptă pentru un loc în marea finală cu alte trei echipe puternice: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alin Alexuc, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoioagă.

Ce își dorește Loredana Chivu de la un bărbat

De-a lungul anilor, Loredana Chivu a fost implicată în mai multe scandaluri legate de viața sentimentală, iar relațiile sale au ajuns de multe ori în atenția publicului. Vedeta a avut parte de momente tensionate alături de foștii parteneri, iar unele dintre neînțelegerile dintre ei au fost intens mediatizate.

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În prima probă a semifinalei, concurenții au fost provocați să răspundă la întrebări despre partenerii lor de echipă. Ana Maria Mocanu a trebuit să ghicească ce îi atrage atenția cel mai mult Loredanei Chivu la un bărbat. Răspunsul acesteia a fost diferit de cel oferit de colega sa.

În timp ce Ana Maria Mocanu a considerat că vedeta este atrasă de sentimentul de siguranță, Loredana Chivu a explicat că, pentru ea, caracterul este cel mai important. Concurenta a mărturisit că își dorește un bărbat educat, alături de care să poată purta o conversație și pe care să îl aprecieze pentru felul său de a fi

„Caracterul. Dacă este un bărbat educat, stăm de vorbă, restul mai vedem noi, dar în primul rând, caracterul”, a spus Loredana Chivu, la Asia Express.

Tot în cadrul emisiunii, Loredana Chivu a vorbit despre un comportament pe care nu îl poate tolera la un bărbat. Vedeta a explicat că nu acceptă ca un partener să ridice tonul la ea și a recunoscut că are experiențe neplăcute legate de acest lucru.

Mai mult, concurenta a subliniat că nu consideră acceptabil ca un bărbat să țipe la o femeie, indiferent de situație.

 „Nu suport să țipe un bărbat la mine, am traume cu asta (…) Nu îmi place ca un bărbat să țipe la o femeie în general”, a mai spus șatena.

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Cum arătau Loredana Chivu și Ana Mocanu pe vremea când erau asistente la Un Show Păcătos. Imagini de mult uitate cu cele două concurente de la Asia Express 2026

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