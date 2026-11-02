Motivul real pentru care Oana Tomoiagă a divorțat de Șerban Horj. Concurenta de la Asia Express a făcut dezvăluirea abia acum

Oana Tomoiagă participă cu Mirela Vaida la Asia Express 2026. Cele două au ajuns până în semifinală, astfel că au demonstrat cât de puternice sunt. Artista a explicat de curând motivul pentru care a divorțat de soțul ei.

Oana Tomoiagă a spus la Asia Express, în timpul unei probe, că divorțul nu a fost cel mai dureros moment din viața ei. Aceasta s-a căsătorit la vârsta de doar 22 de ani cu Șerban Horj. Numai că și-au dat seama, după trei ani, că ar trebui să meargă pe drumuri separate. Cei doi au înțeles că viziunea lor despre viitor este diferită. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce a divorțat Oana Tomoiagă, de fapt

Interpreta de muzică populară a mărturisit că au ajuns în pragul divorțului pentru că s-au distanțat gradual, iar viziunea lor de viitor era complet diferită.

Mai mult decât atât, Oana Tomoiagă a povestit că între ea și partenerul său au început să existe tensiuni, care în final au dus la separarea inevitabilă.

„Căsnicia noastră a durat trei ani de zile. Ne-am dat seama că nu mai gândim la fel, nu mai avem aceleași idealuri, începuse o tensiune între noi”, a declarat Oana Tomoiagă, la Asia Express.

De asemenea, vedeta a mai explicat că tranziția dintre stilurile de viață a influențat dinamica de familie. Oana locuia în București, iar apoi s-au mutat în Maramureș. Ulterior, după separare, a hotărât să se mute la Sibiu.

„Am locuit în București 11 ani, iar după ce m-am căsătorit și am făcut un copil ne-am mutat la Maramureș. Eu împreună cu fostul meu soț am ales să ne mutăm la Maramureș, după a venit și perioada în care ne-am separat, apoi am ales Sibiul, pentru că am foarte mulți prieteni și nu am vrut să-mi cresc copilul în agitație”, a mai adăugat ea.

Divorțul nu a fost cel mai greu moment

Concurenta de la Asia Express a dezvăluit că divorțul nu a fost cel mai greu moment din viața sa. Aceasta a punctat că cel mai dificil este să treci prin pierderea unei persoane dragi.

Deși a fost dureros pentru Oana Tomoiagă, a reușit să treacă peste despărțire, iar în prezent are o altă relație în care pare că înflorește.

„A fost un moment greu, dar nu a fost cel mai greu moment din viața mea. Cele mai grele momente sunt atunci când pierzi oameni dragi”, a mai spus vedeta.

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