Cu cât se vor scumpi biletele de avion în 2027. Avertismentul transmis de șeful Ryanair

Cu cât se vor scumpi biletele de avion în 2027. Avertismentul transmis de șeful Ryanair
Biletele de avion, mai scumpe în 2027 / Sursa foto: Pexels
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Prețul călătoriilor cu avionul ar putea înregistra majorări semnificative în 2027, cu până la 20%, pe măsură ce companiile aeriene resimt tot mai puternic impactul creșterii costurilor cu combustibilul. Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, avertizează că operatorii din Europa nu vor mai putea absorbi integral aceste cheltuieli. Astfel, ei vor fi nevoiți să le reflecte în tarifele plătite de călători.

Unul dintre principalii factori care vor influența evoluția prețurilor este epuizarea contractelor de aprovizionare prin care unele companii au beneficiat până acum de tarife mai avantajoase la kerosen. În plus, combustibilul destinat aviației a ajuns la circa 170 de dolari pe baril. Totodată, instabilitatea din Orientul Mijlociu menține incertitudinea privind evoluția pieței energetice.

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Într-o intervenție televizată la CNBC, șeful Ryanair a atras atenția că scumpirea transportului aerian ar putea deveni tot mai vizibilă pentru călătorii din Europa, începând cu 2027, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra costurilor suportate de companiile aeriene.

„Ne confruntăm cu anul 2027, când vom avea prețuri mult mai mari la petrol. Cred că acestea vor fi transferate în prețuri semnificativ mai mari ale biletelor de avion”, a afirmat directorul Ryanair.

Prețurile biletelor, semnificativ mai mari în 2027 / Sursa foto: Pexels

În ultimul an, fluctuațiile de pe piața carburanților au avut un impact limitat asupra companiilor aeriene, datorită acordurilor de hedging prin care acestea și-au asigurat aprovizionarea cu kerosen la prețuri convenite în avans. Situația se va schimba însă pe măsură ce aceste înțelegeri ajung la scadență. Operatorii urmează să cumpere combustibil la tarifele, mult mai ridicate, practicate în prezent pe piață.

„Clienții au fost protejați în ultimele 12 luni, dar aceste contracte încep să expire. Încă nu există o rezolvare a situației din Orientul Mijlociu. Astăzi, combustibilul pentru avioane costă 170 de dolari pe baril.

Este o creștere foarte importantă a costurilor cu care ne vom confrunta cu toții anul viitor. Cred că vom vedea o creștere a tarifelor aeriene în Europa de 10%, poate chiar 20%, anul viitor”, a susținut O’Leary.

Ryanair, afectată de creșterea costurilor cu combustibilul

Scumpirea kerosenului începe să se reflecte și în performanțele financiare ale Ryanair. În prima jumătate a anului fiscal, compania a înregistrat un profit de 2,15 miliarde de euro. Un factor important a fost creșterea de două ori a prețului combustibilului pentru aproximativ 20% din necesarul neacoperit prin contracte de hedging.

Pentru anul viitor, operatorul estimează cheltuieli suplimentare cu carburantul de circa două miliarde de euro. În încercarea de a limita impactul financiar, Ryanair analizează noi reduceri de costuri. Compania ia în calcul diminuarea bugetului pentru mesele echipajelor și suspendarea temporară a majorărilor salariale, până la folosirea inteligenței artificiale pentru optimizarea activităților.

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