Emilia Ghinescu, adevărul despre relația cu iubitul tinerel: ”Nu putem trăi povestea noastră ascunși într-un apartament”

Emilia Ghinescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Viorel, un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea. Deși diferența de vârstă a speriat-o la început, a înțeles că a fost cea mai bună decizie din viața ei de a-i da o șansă. În plus, ea a vorbit recent și despre ce nu poate accepta niciodată la un bărbat.

De curând, ea a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit că Viorel i-a atras atenția încă de la început. Calitățile și modul în care percepe bărbatul viața au făcut-o pe Emilia Ghinescu să se îndrăgostească și să uite de diferența de vârstă dintre ei. Artista de muzică populară a povestit că s-a lovit de judecățile celor din jur, însă a învățat să nu plece urechea la comentariile negative. În plus, vedeta a dezvăluit că nu a acceptat niciodată în viața ei un bărbat neasumat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Emilia Ghinescu, adevărul despre relația cu iubitul mai tânăr

Deși de multe ori diferența de vârstă își spune cuvântul, nu este cazul în ceea ce o privește pe Emilia Ghinescu. Interpreta de muzică populară a explicat recent că au vrut să se bucure de fiecare moment împreună, fără să țină cont de gura lumii.

Mai ales că unii apropiați au înțeles legătura puternică pe care o au cei doi, în timp ce alții nu. De asemenea, ea a punctat că sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, au o relație bazată pe încredere și respect reciproc.

„În momentul în care l-am întâlnit pe Viorel, pentru că știam că era o problemă din cauza diferenței de vârstă, am vorbit mult și l-am înțeles oarecum. Și el m-a înțeles pe mine. Și amândoi am decis că nu putem trăi povestea noastră ascunși într-un apartament sau o casă, fără să ieșim și fără să trăim normal. Până la urmă nu făceam rău nimănui. Nu l-am luat de pe nicio parte. Și eu, și el eram două persoane singure, care nu făceau altceva decât să ne iubim, să trăim povestea noastră de dragoste, lucru pe care încă îl facem și acum. O parte din oameni au înțeles, o parte mai puțin. Pe noi nu ne-au interesat oamenii. Nu ne interesa lumea. Pe noi ne-a interesat de cei de acasă, în acest caz, copiii mei și familia lui, pentru că au fost cei mai importanți. Și ne-am dorit să înțeleagă ce se întâmplă, să înțeleagă că suntem fericiți împreună, că trăim frumos povestea, fără să încerce nici unul, nici celălalt să profite de ceva anume. Cei dragi vedeau că suntem bine și că facem multe lucruri împreună, că ne respectăm unul pe celălalt”, a declarat Emilia Ghinescu, la Antena Stars.

Ce nu acceptă Emilia Ghinescu la un bărbat

Totodată, vedeta a mai dezvăluit că nu acceptă în viața sa oameni neasumați. Emilia Ghinescu a explicat că pune mereu accent pe respect, încredere, dar și reguli stabilite încă de la început.

„Mereu am urât și nu mi-au plăcut bărbații neasumați. Adică eu sunt o persoană publică și, în momentul în care tu m-ai luat sau vrei să ai o relație cu mine, trebuie să ai o relație cu mine din toate punctele de vedere, inclusiv relația pe care o am eu în fața oamenilor, dar și relația pe care o am cu copiii mei și familia mea. Atâta timp cât nu-ți asumi lucrurile astea, ce încredere ar trebui să am în tine sau ce să vreau să construiesc alături de tine? Nimic, pentru că nu-mi dai niciun fel de dovadă că vrei să mergi mai departe. Lucrurile astea i le-am cerut și lui. Desigur, nu m-am așteptat niciodată ca un băiat de vârsta lui, un bărbat de vârsta lui, să înțeleagă chestia asta și vrea să lupte. El mi-a demonstrat că se poate și că nu vârsta este cea care de multe ori te pune într-o anumită poziție și înțelegi lucruri sau judeci lucrurile mai matur sau nu. El le-a judecat așa cum a trebuit și cum a fost bine pentru amândoi”, a mai spus ea.

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