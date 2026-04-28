Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu, deși are doar 27 de ani: “Nu este ușor cu o femeie ca mine!”

De: Andrei Iovan 28/04/2026 | 16:16
Emilia Ghinescu este o femeie împlinită pe toate planurile. De ceva vreme și-a găsit liniștea în brațele lui Viorel, un bărbat cu 20 de ani mai tânăr, iar cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an de zile. În interviul în exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a povestit cum s-au cunoscut, ce a atras-o la partenerul ei, dar a făcut și dezvăluiri neașteptate. Asta pentru că relația lor este presărată și cu picanterii, care țin flacăra iubirii aprinsă. Sinceră, ca de obicei, vedeta a spus lucrurilor pe nume: nu ar fi putut niciodată să aibă o relație cu un bărbat de vârsta ei. 

Artista este o carte deschisă atunci când vine vorba de povestea pe care o trăiește cu iubitul ei. Deși vorbim despre o relație încă la început de drum, se pare că lucrurile se așează din ce în ce mai frumos între cei doi. Cu toate acestea, se pare că unul dintre secrete este și gelozia. Bineînțeles, nu vorbim despre acea gelozie toxică, care pune bețe în roate de obicei, ci despre una benefică, constructivă chiar. Viorel nu avea nicio legătură cu domeniul din care face parte Emilia și nici nu își dorea notorietate, însă s-a adaptat și s-a mulat perfect pe nevoile și dorințele artistei.

Emilia Ghinescu: „Nu ne interesează ce spune lumea”

CANCAN.RO: Știu că ai o relația frumoasă de ceva vreme cu iubitul tău, sunt curioasă cum v-ați cunoscut și cum te-a cucerit.

Emilia Ghinescu: Noi ne-am întâlnit la nunta surorii lui, am cântat acolo, nu m-a cucerit imediat, pentru că a fost nevoie de o perioadă mai lungă, iar eu nu sunt genul de om care să mă îndrăgostesc la prima vedere. Iar dacă el a reușit să facă asta, înseamnă că are niște calități.

Emilia Ghinescu și Viorel sunt împreună de 10 luni. sursă – social media

CANCAN.RO: Apropo de calități, care sunt calitățile pe care le apreciezi cel mai mult la el? 

Emilia Ghinescu: În primul rând el este un om pe picioarele lui, este foarte atent, foarte grijuliu cu mine, mă ajută foarte mult și asta pentru mine a contat.

CANCAN.RO: Au existat și reacții sau comentarii mai răutăcioase din partea celorlalți, referitor la relația voastră. 

Emilia Ghinescu: Din partea oamenilor mereu vor exista reacții negative. Dar asta nu ne interesează deloc și nu ne afectează în niciun fel, orice ar spune lumea.

CANCAN.RO: Spuneai tu că el este un bărbat matur. Cum se vede maturitatea lui în relația voastră? 

Emilia Ghinescu: Prin modul în care gândește, pentru că maturitatea emoțională nu are nicio legătură cu vârsta, pentru că eu am întâlnit bărbați de vârsta mea care nu au niciun fel de maturitate emoțională sau intelectuală. El o are și îl apreciez foarte mult pentru lucrul acesta. Știe să se raporteze la o relație și nu este ușor cu o femeie ca mine, sunt cine sunt, sunt un om care este în permanență în lumina reflectoarelor, iar asta e o lume absolut nouă pentru el, nu și-a dorit sub nicio formă lucrul acesta, dar nu putem controla nici schimba lucrul acesta. În plus, există o diferență de vârstă între noi, și clar, vorbește cu o femeie care a trecut prin viață și știe cu ce se mănâncă lucrul ăsta. A știut foarte bine să facă față situațiilor, să le controlze și să le și rezolve, dacă s-a pus problema așa. Mie îmi place și apreciez că este un om asumat, și-a asumat această relație cu un om care are o anumită putere, un cuvânt de spus. Sunt o femeie puternică, care s-a descurcat întotdeauna singură și care vine dintr-un mediu total străin lui.

„Suntem amândoi foarte geloși și posesivi”

CANCAN.RO: Dar tocmai pentru că tu ești celebră și iubită, arăți și foarte bine, există gelozii în relația voastră? 

Emilia Ghinescu: Bineînțeles, el este scorpion, ca și mine, suntem amândoi foarte geloși. Suntem și foarte posesivi, nu există, ne iubim și e absolut normal să existe și gelozie, nu într-o cantitate toxică, dar există și din partea mea și din partea lui. Amândoi suntem două firi foarte posesive, dar știm să gestionăm acest lucru, iar gelozia este cumva constructivă la noi. O să-și spun ceva ce nu am mai spus, el este primul bărbat din viața mea cu care reușesc să port discuții de fiecare dată când există vreo problemă. Noi discutăm atunci când apare câte o problemă și găsim rezolvare la ea atunci, în omentul ăla, nu lăsăm să treacă timpul peste supărări.

CANCAN.RO: Deci comunicarea este foarte bună între voi.

Emilia Ghinescu: Da, foarte bună și asta m-a uimit. În general oamenii în ziua de azi u mai sunt capabili să discute sau să rezolve situații, preferă să fugă de probleme.

CANCAN.RO: Este o relație la început de drum, încă, nu-i așa? De cât timp sunteți împreună?

Emilia Ghinescu: Da, este încă la început de drum, mai avem puțin și facem 10 luni împreună. Atâta timp cât o să fie bine și o să simțim unul pentru celălalt ce simțim acum, o să fim împreună și o să ne fie bine amândurora.

Emilia Ghinescu și-a găsit liniștea în brațele iubitului cu 20 de ani mai tânăr. sursă – social media

CANCAN.RO: În aceste 10 luni, există vreo amintire preferată care vă leagă? 

Emilia Ghinescu: Sunt foarte multe, am fost în multe locuri împreună, ne-am bucurat de mici escapade nu neapărat de concedii, am fost în portugalia împreună într-un concediu mai lung. dar să știi că din fiecare avem amintiri frumoase și ce este foarte frumos e că nu ne-am plictisit niciodată. Eu de obicei simt nevoia să merg în grup, atunci când plec în vacanță, să fim mai mulți, să nu mă plictisesc. Dar în compania lui nu s-a întâmplat asta, nici de o parte, nici de alta. Găsim mereu ceva de făcut, avem pasiuni comune, iubim să stăm unul cu celălalt.

CANCAN.RO: Vă completați unul pe celălalt. Știu că tu ești o fire foarte activă. 

Emilia Ghinescu: Da, în ciuda diferenței de vârstă, care nu se vede între noi, nici nu o simțim, tocmai pentru că eu sunt foarte activă, foarte copilăroasă. Eu nici nu aș putea să stau cu un om de vârsta mea, pentru că cei de vârsta mea sunt foarte plictisiți și obosiți. Am întâlnit rar oameni care să fie activi. Nu-și doresc să mai meargă în concedii sau la petreceri. Eu sunt foarte distractivă, râd, îmi place să ies, să socializez, să fac sport, nu am nicio legătură cu vârsta mea. Și cu siguranță asta contează foarte mult.

Iubitul Emiliei Ghinescu. sursă – social media

CANCAN.RO: E prea devreme să te întreb de planuri de viitor? 

Emilia Ghinescu: Nu îmi mai fac planuri de viitor, nu mi-am făcut niciodată. Las lucrurile să meargă firesc, lin și să nu grăbesc nimic. Vom vedea ce ne oferă viitorul, important e că acum, în acest moment, suntem bine amândoi.

