Cum au reacționat părinții lui Neagoe Viorel când au aflat despre relația lui cu Emilia Ghinescu. Artista a făcut totul public!

Emilia Ghinescu face noi dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește. Are un iubit mai tinerel decât ea, dar asta nu o deranjează deloc. Ea a povestit cum au reacționat părinții partenerului când au aflat despre relația dintre ei.

Povestea de iubire dintre Emilia Ghinescu și iubitul mai tinerel decât ea cu 20 de ani este una destul de recentă. Ea pare să traverseze una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, mai ales că se înțeleg de minune. De curând, cântăreața de muzică de petrecere a povestit despre relația cu partenerul ei. În plus, a mai oferit un detaliu impresionant: cum au reacționat părinții lui atunci când au aflat despre legătura lor.

Emilia Ghinescu, despre iubitul ei

Artista nu se sfiiește să vorbească despre relația ei, în ciuda criticilor pe care le-a primit din cauza diferenței de vârstă. Ea a povestit recent cum se înțelege cu partener, mai mult, a spus că a găsit exact ce și-a dorit, adică stabilitate și asumare.

Important este că ne înțelegem foarte bine și că este un om extraordinar, un om asumat. Asta am apreciat mereu la bărbați și la el apreciez foarte mult acest lucru. Rar mai găsești oameni care să știe exact ce vor și să își asume relația, a declarat ea în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

De asemenea, ea a mai explicat și cum a fost primită de familia acestuia. Vedeta a mărturisit că mama lui este un om deosebit și că se poartă perfect normal, semn că nu sunt deranjați de faptul că fiul lor are o iubită mai mare.

Părinții lui, mai exact mama lui, este un om extraordinar de drăguț. Ne-am întâlnit de foarte multe ori, am fost la ei acasă, la masă. Se poartă cu mine absolut normal, a mai adăugat Emilia Ghinescu.

Cum s-a cunoscut cântăreața cu partenerul ei

Emilia și Viorel s-au cunoscut la nunta surorii lui, acolo unde ea a fost invitată să întrețină atmosfera. Vedeta a mai spus despre iubitul ei că este un bărbat matur, iar asta i-a atras atenția de la început.

El și-a dorit să pună o poză și am zis că nu e o problemă. Eu sunt un om asumat, nu am de ce să mă feresc. Dacă am nevoie de ajutor, cu siguranță mă ajută. Pe mine nu mă deranjează și nici pe el (n.r. diferența de vârstă). Nu îmi place să cunosc oameni pe Internet, nu ne-am cunoscut pe Internet. Consider că o relație nu începe pe o rețea de socializare. Este deranjat de comentariile legate de mine. Este deranjat că sunt jignită dar cu timpul va fi imun. Are maturitatea în gândire a unui om de vârsta mea. Din punctul ăsta de vedere, este foarte matur, a spus cântăreața.

