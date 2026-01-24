Acasă » Știri » Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu, deși are 27 de ani. Unde s-au cunoscut cei doi, de fapt

Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu, deși are 27 de ani. Unde s-au cunoscut cei doi, de fapt

De: Denisa Iordache 24/01/2026 | 14:37
Emilia Ghinescu a atras atenția prin relația cu bărbatul mai tânăr cu 20 de ani decât ea. Oamenii au început să dezbată acest subiect, așa că ea s-a decis să spună adevărul. Cum a cucerit-o bărbatul și când s-au cunoscut cei doi, de fapt? Toate detaliile în articol. 

Emilia Ghinescu a mai oferit o șansă iubirii după divorțul de Sebastian Albăstroiu, tatăl fetiței ei. După acest eșec amoros, artista a anunțat că nu se va mai căsători, dar că va mai oferi o șansă bărbatului potrivit. Când nimeni nu se mai aștepta, vedeta a făcut publică legătura cu cel cu care se iubește, un tânăr mai mic cu 20 de ani decât ea. 

Este vorba despre Viorel, bărbatul care îi face zilele mai fericite Emiliei Ghinescu. Diferența de vârstă dintre cei doi nu reprezintă un impediment pentru ei. După ce s-au afișat împreună, au început să apară zvonuri legate de faptul că artista s-ar fi lăsat cucerită pe internet, așa că Emilia Ghinescu a spus care este adevărul, de fapt. 

Artista a mărturisit că l-a întâlnit pe Viorel la nunta surorii lui și că nu este adepta cunoașterii prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde nu răspunde niciunui bărbat. 

„Ne-am cunoscut la nunta surorii lui. Deci, să nu se mai scrie că ne-am cunoscut pe Internet. Nu-mi place să cunosc oameni pe Internet, nu răspund oamenilor de pe Instagram, să ies la mesaje sau… Consider că o relație nu se începe pe o rețea de socializare”,  a spus Emilia Ghinescu pentru un post TV. 

De asemenea, ea a mărturisit că tânărul a reușit să o cucerească prin maturitatea lui. Cu toate că este cu 20 de ani mai tânăr, artista nu simte acest lucru. 

„Are maturitatea în gândire a unui om de vârsta mea. Altfel, dacă nu mă înțelegeam cu el ca om, nu stăteam nici măcar de vorbă”, a mărturisit solista 

Când vine vorba de căsătorie, artista mărturisește că nu se gândește atât de departe. După o relație de 13 ani care s-a terminat, Emilia Ghinescu nu mai poate vedea acest legământ cu aceeași ochi. 

„Eu nu mă gândesc la căsătorie. Am fost într-o relație 13 ani și eu în toată acea perioadă mi-am dorit să fiu într-o familie, să fiu căsătorită. Nu s-a vrut din partea cealaltă. Cu copiii s-a văzut, se salută și doar atât”, a mai spus Emilia Ghinescu. 

