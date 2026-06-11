Fosta hairstylistă a Iulianei Beregoi, detalii cutremurătoare despre drama care i-a distrus familia! Dispariția misterioasă s-a transformat într-un scandal fără precedent

În jurul numelui Iulianei Beregoi, deja prinsă într-un scandal de zile mari cu Andreea Bostănică, apar tot mai multe povești, desprinse parcă din filmele de groază. De data aceasta, o poveste de-a dreptul șocantă o are în prim-plan de fosta hairstylistă a Iulianei, femeia care în urmă cu ani buni se ocupa de imaginea și coafurile Iulianei Beregoi în perioada adolescenței artistei. Femeia, pe numele ei Ioana, trăiește acum una dintre cele mai grele încercări din viața ei. Nepoata ei, minoră, fost racolată și dată dispărută. Dar povestea nu se încheie aici, deoarece tânăra s-a întors acasă schimbată total și a ajuns să o agreseze pe femeia care a crescut-o. CANCAN.RO are detalii! Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional!

Totul a început pe 28 mai, ziua în care Adela, nepoata pe care Ioana spune că a crescut-o ca pe propriul copil, a dispărut fără urmă. Potrivit informațiilor noastre, adolescenta, elevă la un liceu cu profil informatic, ar fi fost convinsă de o femeie pe nume Aisha să plece în Olanda, unde i s-ar fi promis o viață de vis și chiar o căsătorie cu un bărbat bogat. Implicat ar fi fost și un bărbat pe nume Marian, care ar fi aplicat tactica lover-boy asupra Adelei. Pentru Ioana au urmat zile și nopți de coșmar.

Fosta hairstylista a Iulianei Beregoi a încercat prin toate mijloacele să afle unde se află adolescenta și să o convingă să revină acasă. Cu fiecare zi care trecea, îngrijorarea creștea, iar apropiații familiei se temeau că minora ar fi putut ajunge sub influența unor persoane cu intenții periculoase. Iar temerile li s-au adeverit, în momentul în care au aflat că Adela ar fi fost sechestrată de niște proxeneți de naționalitate arabă. Acesta este doar începutul unui adevărat coșmar pe care Ioana l-a trăit în ultima perioadă.

Fosta hairstylistă a Iulianei Beregoi a fost agresată de propria nepoată

După mai multe încercări disperate de a-și recupera nepoata, Ioana a avut parte de o surpriză neașteptată. Adela s-a întors acasă din Olanda, însă nu mai părea aceeași persoană. Minora ar fi revenit acasă complet schimbată, avea tatuaje, iar comportamentul părea bizar, ceea ce a determinat-o pe mătușă să suspecteze că s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise. Însă motivul revenirii Adelei nu ar fi fost acela de a rămâne alături de familie, ci de a șterge anumite conversații și posibile dovezi care ar fi putut clarifica ceea ce s-a întâmplat în perioada petrecută în străinătate. Situația a degenerat rapid atunci când Ioana a încercat să afle adevărul și să o împiedice să plece din nou. Discuțiile tensionate dintre cele două s-au transformat într-un conflict violent, iar adolescenta a devenit agresivă și și-a atacat fizic mătușa. Atât de violent, încât Ioana a fost nevoită să își scoată certificat medico-legal. În detaliile din actul cu pricina, s-a notat faptul că fosta hairstylistă a Iulianei Beregoi a fost „lovită cu pumnii, mușcată de antebraț, comprimată cu ușa, lovită cu piciorul, izbită de perete”.

Pentru femeia care a crescut-o și a sprijinit-o ani la rând, momentul a fost devastator. Din dorința de a-și salva nepoata, s-a trezit în situația de a deveni chiar victima acesteia. Cazul ridică acum numeroase întrebări și ar putea scoate la iveală detalii tulburătoare despre modul în care tinere vulnerabile ajung să fie manipulate și atrase în cercuri periculoase.

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