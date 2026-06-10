Ce nereguli au fost descoperite în restaurantul în care s-au bătut Andreea Bostănică și Ana Beregoi? Influencerița face acuzații grave

După scenele de-a dreptul uluitoare în care Andreea Bostănică (21 de ani) și Ana Beregoi s-au bătut într-un restaurant din Chișinău, regina TikTok-ului a ieșit la atac și a făcut acuzații extrem de grave. Bostănică susține că adevărul este mușamalizat de familia celor două surori.

Sătulă de versiunea prezentată de rivalele ei, Andreea Bostănică le-a acuzat pe cele două surori, Ana și Iuliana Beregoi, că au recurs la gesturi disperate pentru a ascunde ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul altercației. Șatena a declarat că poliția a anunțat-o că nicio cameră de supraveghere de pe terasa în care s-au bătut nu a funcționat.

Andreea Bostănică face noi acuzații grave

Influencerița a spus că familia Beregoi a șters filmările de pe camere pentru a ascunde adevărul. Potrivit reginei TikTok-ului, dispariția bruscă a imaginilor din momentul altercației nu este deloc o coincidență, ci o strategie disperată a rivalelor sale pentru ca o țară întreagă să nu afle ce s-a întâmplat în restaurant.

„Ieri seară eram fericită pentru că poliția mi-a spus că îmi va trimite înregistrările de pe camerele de supraveghere. Astăzi, însă, m-am trezit cu un mesaj în care mi s-a spus că nicio cameră de filmare de pe terasă nu a funcționat. Pe terasa aceea sunt două camere de filmare!

Nu mă mai miră nimic. Clanul Beregoi, care se ocupă cu sicrie, a șters imaginile de pe camere. Nu vă este rușine să vorbiți fals și să mințiți o țară întreagă? La fel și în cazul camerelor din restaurant. Eu o să mă uit la tot și o să mă leg de orice detaliu. Se va vedea clar că nu m-ați lăsat să intru în restaurant, iar faptul că ați șters imaginile de pe camere… Dumnezeu este sus”, a spus Andreea.

„Sunteți niște cimitiriști”

Bostănică a dezvăluit că le-a cerut oamenilor legii să se miște extrem de rapid, deoarece suspectează că tabăra adversă încearcă să influențeze martorii, inclusiv personalul restaurantului unde a avut loc scandalul monstru. Influencerița a pus tunurile și pe unul dintre angajații localului, care ar fi de partea surorilor Beregoi.

„Le-am spus polițiștilor: „Vă rog să urgentăm primirea imaginilor din restaurant, pentru că surorile Beregoi fac live cu chelnerul.” Mi s-a spus că el este fanul lor. Și cu chelnerul o să vorbesc. Sunteți niște cimitiriști. Sunteți ultimii oameni și Dumnezeu o să vă pedepsească. Mie nu o să-mi închideți gura. Rușine să vă fie!”, a mai spus influencerița.

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