Iubitul mai tânăr cu 20 de ani a pus-o în centrul atenției pe Emilia Ghinescu. Ce spune artista despre relația lor

De: Simona Vlad 21/04/2026 | 22:57

Emilia Ghinescu a intrat în vizorul tuturor după ce s-a aflat că trăiește o poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu douăzeci de ani. La Dan Capatos Show, artista nu s-a ferit de întrebări și ne-a dezvăluit cum gestionează relația cu tinerelul ei iubit. CANCAN.ro are toate detaliile!

Dincolo de diferența de vârstă, Emilia spune că a găsit exact ceea ce căuta într-o relație: stabilitate și asumare. Vezi emisiunea integrală aici!

„Încep să înaintez în vârstă și e normal să am grijă de mine la vârsta asta, să fiu mai atentă la cum arăt și la ce mănânc. Nu mai este ca la 20 de ani când slăbeam imediat. (…) Important este că ne înțelegem foarte bine și că este un om extraordinar, un om asumat. Asta am apreciat mereu la bărbați și la el apreciez foarte mult acest lucru. Rar mai găsești oameni care să știe exact ce vor și să își asume relația.”

Mulți ar putea crede că diferența de vârstă o face să se mențină într-o formă impecabilă, însă artista demontează acest mit. Spune că a fost mereu atentă la felul în care arată și că relația actuală nu a făcut decât să confirme un stil de viață pe care îl avea deja.

„Să știi că nu e adevărat că fac asta pentru că am un iubit mai tânăr, eu întotdeauna am fost o femeie care a avut grijă de ea, doar că acum sunt mai atentă pentru că este normal să îți respecți vârsta și să ai grijă de tine.”

Un detaliu care i-a făcut pe mulți curioși a fost reacția familiei partenerului, însă artista spune că nu există tensiuni. Din contră, a fost primită cu căldură în sânul familiei concubinului.

„Părinții lui, mai exact mama lui, este un om extraordinar de drăguț. Ne-am întâlnit de foarte multe ori, am fost la ei acasă, la masă. Se poartă cu mine absolut normal.”

