Emilia Ghinescu, primele declarații după ce s-a afișat cu iubitul tinerel: ”Sunt fericită!”

Emilia Ghinescu susține că e fericită, dar că nu vrea să dea prea multe detalii despre viața ei intimă, asta după ce a făcut publice, pe rețele de socializare, primele imagini cu cel care i-a pus inima pe jar. Artista a fost la munte cu noul iubit, care nu are mai mult de 27 de ani.

Doi ani i-au luat Emiliei Ghinescu să îl dea uitării pe tatăl fetiței ei, Sebastian Albăstroiu, de care s-a despărțit atunci când făcea planuri de nuntă. Solista a trecut apoi printr-o perioadă furtunoasă și a fost încercată din plin de suferință. A lansat piese despre iubirea frântă și dezamăgirea trăită. A venit, însă, un moment în care a decis să lase totul în urmă și să meargă mai departe. Emilia Ghinescu a ținut să precizeze că nu o să se mai căsătorească, dar că la timpul potrivit o să dea șansă unei alte relații. Când nimeni nu se mai aștepta, artista a făcut publică legătura cu cel cu care se iubește, un tânăr mai mic cu 20 de ani decât ea.

Viorel Neagoe este din Șerbănești, Argeș, locuiește în Pitești și a studiat la Universitatea Politehnică din București.

Ce spune Emilia Ghinescu despre noul iubit

Emilia Ghinescu nu vrea, însă, să dea prea multe detalii despre povestea pe care o trăiește. Artista susține că nu a plecat doar alături de Viorel la munte, ci de mai mulți prieteni, dar nu neagă că e mulțumită de felul în care au evoluat lucrurile în viața ei.

„După sărbători, mi-am permis să îmi iau o vacanță alături de prieteni, de un grup de prieteni, la hotelul unor prieteni, prieteni care îmi sunt ca și o familie, la munte (…) Referitor cu cine am fost, sunt o femeie singură, care nu are de dat explicații cuiva sau care nu trebuie să justifice într-un fel dacă sau dacă are sau nu o relație cu cineva. Sunt lucruri care mă privesc personal pe mine și sunt un om care nu și-a discutat viața personală la televizor și nici nu am de gând să o fac. Important este că sunt bine și că sunt fericită”, a declarat Emilia Ghinescu, la un post TV.

Emilia Ghinescu s-a căsătorit prima oară la 18 ani, cu George Turcu, iar din acest mariaj au rezultat doi copii, Andrei Roberto și Erika Maria. După separare, a avut o relație de 13 ani cu Sebastian Albăstroiu, alături de care are o fată, pe Anastasia.

Foto: Facebook

