Alexandru a murit la 26 de ani sub privirile mamei sale, care își serba aniversarea în Italia. De ce s-ar fi prăbușit la pământ tânărul

Un tânăr român în vârstă de 26 de ani și-a găsit sfârșitul în Italia, atunci când se afla cu mama și cu mătușa sa, cu care acesta se plimba. Moartea tragică a avut loc chiar sub privirile celor două surori, care nu au putut face nimic pentru a împiedica sfârșitul tragic al băiatului. Evenimentul nefericit a fost unul fulgerător și, în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a mai putut fi salvat.

Alexandru Gabriel Gârlescu este băiatul care a murit sâmbătă dimineață în Italia, potrivit site-ului local de știri BSNews. Românul era din Focșani și avea 26 de ani. Acesta se afla împreună cu mama sa într-o vacanță, acolo unde a mers pentru a sărbători ziua de naștere a femeii. Din nefericire, acest dar blestemat îi va marca pentru totdeauna viața celei care i-a dat viață lui Alexandru.

Crize de epilepsie, cauze pentru deces

Locul în care s-a petrecut evenimentul devastator este în Italia, în localitatea Sonico din provincia Lombardia. Alexandru și-a găsit sfârșitul în timp ce se afla într-o vacanță împreună cu familia, care a fost martoră la tragedie. În timp ce se plimba cu mama și mătușa sa, Alexandru ar fi început să se simtă rău, și-ar fi pierdut cunoștința și s-ar fi prăbușit la pământ.

Femeile au sunat disperate pentru ajutor, iar la fața locului au ajuns echipele de intervenție medicală. Un elicopter medical a intervenit pentru salvarea tânărului, iar medicii au decis transportul de urgență la spital, din cauza stării sale foarte grave. Manevrele de prim-ajutor au fost în zadar, iar în cele din urmă, victima a decedat.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, băiatul ar fi suferit de atacuri epileptice, care ar fi fost mortale de această dată. Carabinierii din Compania Breno au intervenit pentru a face controale ca să se asigure că decesul a fost provocat natural, nu prin alte mijloace. Ulterior, a fost eliberat un document de constatare al decesului, ca mai apoi acesta să fie folosit pentru ceremonia de înmormântare.

Citește și:

Singurătatea de cursă lungă a copiilor sacrificați ai României

Un copil de doi ani a murit în urma unui transplant de inimă. Cazul a înfuriat întreaga țară