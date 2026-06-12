Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în zadar

Schimbarea domeniului de activitate poate reprezenta un nou început profesional, însă uneori așteptările sunt departe de realitatea întâlnită la noul loc de muncă. Aceasta a fost și experiența unui tânăr care, după cinci ani petrecuți într-o corporație, a decis să își urmeze pasiunea pentru domeniul auto și să accepte o ofertă de angajare într-un service din București.

Potrivit unei relatări publicate pe platforma Reddit, acesta a fost atras de promisiunea unui salariu motivant și a unui program complet de pregătire profesională. Convins că are în față o oportunitate importantă, acesta și-a dat demisia de la fostul loc de muncă și s-a mutat în alt oraș pentru a începe noua etapă a carierei sale.

Ce s-a întâmplat la noul loc de muncă

Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată încă din primele zile. În loc să beneficieze de instruirea promisă, noul angajat a fost implicat direct în activitate și s-a confruntat cu cerințe ridicate, fără a primi îndrumarea necesară. În plus, a simțit că există o lipsă de coordonare între membrii conducerii, care transmiteau mesaje contradictorii cu privire la prioritățile sale: acumularea de cunoștințe sau productivitatea imediată.

Situația a devenit și mai complicată în relația cu unii colegi. Tânărul susține că eforturile sale nu au fost întotdeauna recunoscute, iar anumite lucrări la care contribuise semnificativ au fost atribuite altor persoane. În acest context, integrarea în echipă s-a dovedit mult mai dificilă decât anticipase.

După aproximativ o lună de activitate, colaborarea s-a încheiat în perioada de probă, fără avertismente prealabile și fără posibilitatea unei discuții ample privind performanța sa. Decizia a avut un impact considerabil, având în vedere că își reorganizase întreaga viață pentru noul loc de muncă.

Povestea sa a generat numeroase reacții în mediul online. Mulți utilizatori au afirmat că au trecut prin situații similare și au atras atenția asupra unor practici de recrutare controversate. Potrivit acestora, unele companii continuă să caute candidați și să organizeze interviuri chiar și după ocuparea posturilor, folosind perioada de probă ca pe un instrument de selecție suplimentară.

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