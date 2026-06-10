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Românii, tot mai speriați de prețurile de pe piața imobiliară! Ce salariu trebuie să câștigi pentru a achiziționa o locuință nouă

De: Alina Drăgan 10/06/2026 | 16:53
Românii, tot mai speriați de prețurile de pe piața imobiliară! Ce salariu trebuie să câștigi pentru a achiziționa o locuință nouă
Românii, tot mai speriați de prețurile de pe piața imobiliară /Foto: Shutterstock
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În ultimii ani, contra așteptărilor, prețurile de pe piața imobiliară au crescut considerabil. Puțini sunt românii care își mai pot achiziționa o locuință, mai ales în marile orașe, unde și o garsonieră a ajuns să coste peste 110.000 de euro. În acest context destul de dificil, un cuplu din București care se află în căutarea unei locuințe s-a arătat șocat de opțiunile de pe piața imobiliară.

Recent, un cuplu din București, cu venituri cumulate de aproximativ 22.000 de lei pe lună, a povestit pe Reddit experiența lor în ceea ce privește achiziționarea unei noi locuințe. Cei doi parteneri au început să caute un apartament cu trei camere și au descoperit că pentru un astfel de apartament, situat într-o zonă decentă, trebuie să ia în calcul un buget de aproximativ 200.000 de euro.

Ceea ce pentru ei ar însemna în practică o rată estimată de peste 1.000 de euro lunar, pentru următorii 30 de ani.

„Ca venit avem 22.000 de lei cumulat. Pentru un împrumut ipotecar de 200.000 de euro, cu avans minim de aproximativ 30.000 de euro și pe 30 de ani, rata ar fi puțin peste 1.000 de euro. Deși ar reprezenta aproximativ 25% din venitul nostru, îmi este groază să știu că vom fi datori 30 de ani cu suma asta”, a scris utilizatorul, în mediul online.

Românii, tot mai speriați de prețurile de pe piața imobiliară

Mulți dintre cei care au răspuns consideră că nivelul actual al prețurilor nu mai surprinde în marile orașe din România. Problema cuplului a împărțit internauții în mai multe tabere. Unii consideră prețurile de pe piața imobiliară rezonabile, în timp ce alții i-au sfătuit să nu se grăbească și să se gândească bine, subliniind că gradul de îndatorare este singurul criteriu care trebuie analizat atent.

„Nu mai sunt la curent cu prețurile la apartamente în București de vreo doi ani, dar un apartament mediu într-o zonă medie dintr-un oraș mare precum Timișoara sau Cluj mi se pare rezonabil la 2.000 de euro pe metru pătrat. La 3.000 de euro deja aș avea pretenții mai mari”, a comentat un utilizator.

„Așa este, logic este să îți fie groază, chiar dacă în cifre gradul de îndatorare arată sănătos. Eu percep asta și din experiența mea ca pe un stres pentru cuplu. Începeți cu vizionări, luați în calcul mai multe zone și acordați-vă timp. Șase luni sau chiar un an de documentare nu mi s-ar părea exagerat”, a explicat alt utilizator.

Alții i-au sfătuit să se reorienteze către o locuință mai mică, în timp ce unii s-au arătat îngrijorați de evoluția pieței imobiliare.

„Eu aș face un compromis și m-aș uita la două camere. Nu mai arunci bani pe chirie și nici nu ai o rată care să te țină treaz noaptea. Dacă apare un copil mai târziu și ai nevoie de mai mult spațiu, faci atunci upgrade. Sunteți tineri, nu trebuie să vă luați acum apartamentul în care veți muri”, a spus un internaut.

„În astfel de vremuri instabile, trebuie să fii foarte atent înainte să te îndatorezi atât de mult. Există și riscul ca peste câțiva ani locuința să valoreze mai puțin decât ai plătit pentru ea, în timp ce rata rămâne aceeași”, a comentat un altul.

Atunci când vine vorba de achiziționarea unei locuințe, specialiștii vin cu câteva sfaturi clare în ceea ce privește împrumutul bancar. Este recomandat ca rata să nu depășească 25%-30% din veniturile familiei. Iar cel mai important aspect este creșterea avansului. Mai exact, cu cât suma plătită inițial este mai mare, cu atât costul total al creditului și dobânzile plătite băncii vor fi mai mici.

 

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