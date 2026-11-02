Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Aproape 3.000 de blocuri sunt afectate de avarii

Aproape 3.000 de blocuri din Capitală sunt afectate de avariile din rețeaua de distribuție a agentului termic. În prezent, sistemul funcționează la doar 67% din capacitate, lăsând mii de bucureșteni fără apă caldă și căldură.

Defecțiunile apărute pe lanțul de transport și furnizare a agentului termic afectează din nou mii de locuințe din Capitală. Mulți bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură, chiar în condițiile în care temperaturile scăzute fac necesară asigurarea permanentă a încălzirii.

Funcționarea sistemului la capacitate redusă este explicată prin mai multe probleme apărute în același timp. Printre acestea se numără lucrările necesare pentru reglarea și stabilizarea presiunii în principalele centrale termice, dar și avariile simultane înregistrate pe conductele magistrale, multe dintre ele aflate într-o stare avansată de uzură.

Din cauza defecțiunilor, conductele prin care circulă agentul termic nu mai pot asigura temperatura necesară pentru furnizarea corespunzătoare a apei calde și a încălzirii. Astfel, la robinete curge apă rece sau insuficient încălzită, iar caloriferele din numeroase locuințe rămân reci.

Potrivit datelor transmise de Termoenergetica, cele mai multe dintre defecțiuni ar urma să fie remediate până pe 2 noiembrie. Totuși, în anumite zone, întreruperile furnizării apei calde vor continua până la 3 noiembrie.

Sectorul 4 și Sectorul 6, cele mai afectate de problemele din rețea

Cele mai mari probleme sunt raportate în sectoarele 4 și 6 ale Capitalei. În Sectorul 4, nu beneficiază de apă caldă 1.198 de imobile. În același timp, în Sectorul 6 numărul blocurilor afectate ajunge la 1.358.

Între timp, echipele Termoenergetica intervin pentru a limita efectele avariilor și încearcă să asigure alimentarea prin redirecționarea agentului termic către alte circuite ale rețelei. Eforturile sunt însă îngreunate de scăderile accentuate de presiune, care nu permit, deocamdată, restabilirea parametrilor normali de furnizare la nivelul locuințelor.

Pentru numeroși bucureșteni care locuiesc în imobile conectate la rețeaua centralizată, reluarea furnizării apei calde și a căldurii în condiții normale rămâne condiționată de încheierea operațiunilor de reglare a presiunii în centrale și de repararea conductelor avariate prin intervenții de sudură asupra segmentelor fisurate.

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