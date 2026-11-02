Fiica cea mică a Ancăi Serea, probleme de sănătate. Cu ce s-a confruntat Leah: ”A simțit că nu este bine”

Fiica cea mică a Ancăi Serea, probleme de sănătate. Cu ce s-a confruntat Leah: ”A simțit că nu este bine”
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Clipe dificile pentru Anca Serea / Sursa foto: Social media
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Anca Serea a trecut prin momente dificile, după ce fiica sa cea mică, Leah, s-a confruntat cu probleme medicale. Vedeta a mărturisit că ultimele ore au fost destul de grele, întrucât a petrecut noaptea alături de copilă, supraveghindu-i starea de sănătate.

Familia Ancăi Serea traversează o perioadă cu multe provocări. În timp ce Sarah și-a început parcursul academic în Italia, mezina familiei, Leah, a avut probleme de sănătate în cursul nopții trecute, stârnind îngrijorarea mamei sale.

Probleme de sănătate pentru fiica cea mică a Ancăi Serea

Leah i-a provocat mari emoții mamei sale, după ce a acuzat o stare de rău în cursul nopții. Anca Serea a rămas permanent lângă fetiță pentru a-i supraveghea starea, suspectând că simptomele ar putea indica o enterocolită.

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„Zero somn toată noaptea. Leah cred că are enterocolită! Un început de noiembrie promițător! Alături de el a stat și câinele familiei, care parcă a simțit că Leah nu este bine. ”, a scris Anca Serea, pe Instagram.

Leah a avut nevoie de îngrijiri / Sursa foto: Social media

Sarah a făcut recent un pas important în viața sa, mutându-se la Milano pentru a urma cursurile facultății. Despărțirea de familie a venit cu emoții puternice, atât pentru tânără, cât și pentru mama sa.

Revenită pentru scurt timp în țară, Sarah a petrecut două zile alături de cei dragi. În acest interval, a profitat de ocazie pentru a petrece timp cu mama sa. Cele două au vizitat Mănăstirea Cernica și au mers apoi în vizită la bunica tinerei.

Cum se descurcă Sarah de când s-a mutat în Italia

Începutul vieții departe de familie a venit cu provocări pentru Sarah, care se află pentru prima dată în situația de a se gospodări pe cont propriu. Adaptarea la noul mediu din Milano nu a fost lipsită de dificultăți, iar dorul de casă și-a spus cuvântul. Tânăra păstrează însă legătura permanent cu cei dragi, vorbind de câteva ori pe zi cu mama și frații săi, pentru a rămâne aproape de familie, chiar și de la distanță.

„Vorbim de trei, patru ori pe zi. Vorbește și cu fratele ei, și cu Adi și cu frații ei. Noi am închiriat acolo un apartament, locuiește singură. Când este la școală cu colegele trece timpul mai repede, dar în momentul în care intră în casă și e casa singură, se simte singură. Ce să facem… sunt niște etape pe care trebuie să le treacă. E foarte recunoscătoare”, declara Anca Serea, pentru Știrile Antena Stars.

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