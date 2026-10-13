Anca Serea, declarații despre conflictul care a făcut-o să ceară ajutorul poliției: „Știe unde stau!”

Anca Serea a trecut printr-o experiență neplăcută în Capitală, după ce o neînțelegere legată de un loc de parcare s-a transformat într-un conflict cu o altă femeie. Incidentul a avut loc în timp ce vedeta se afla alături de fiica sa, Leah, iar situația ar fi devenit rapid tensionată. În urma celor întâmplate, prezentatoarea a decis să se adreseze Poliției, după ce a susținut că a fost insultată și amenințată de cealaltă persoană implicată.

Vedeta a oferit detalii despre acest episod unde a explicat împrejurările în care a izbucnit disputa. Potrivit relatării sale, totul ar fi pornit de la alegerea locului în care și-a lăsat mașina, într-o parcare pe care o folosește frecvent pentru a-și duce copiii la școală.

Anca Serea, amenințată în plină stradă, de față cu fiica sa!

Situația ar fi escaladat într-un timp scurt, iar discuția dintre cele două femei ar fi depășit limitele unei simple neînțelegeri. Anca Serea susține că a fost abordată într-un mod agresiv și că femeia respectivă ar fi recurs la jigniri și amenințări. Mai mult, aceasta ar fi făcut referire la locuința vedetei, un detaliu care a făcut ca întreaga experiență să fie cu atât mai neplăcută.

Potrivit informațiilor prezentate de Anca Serea, incidentul s-a petrecut în apropierea unui centru de fitness cunoscut din București, aflat vizavi de unitatea de învățământ la care merge fiica sa. Vedeta a explicat că parcarea respectivă reprezintă una dintre puținele variante disponibile pentru părinții care își aduc copiii la școală și au nevoie să oprească pentru scurt timp în zonă.

Tocmai utilizarea acestui spațiu ar fi generat nemulțumirea celeilalte femei. Deși motivul exact al reacției acesteia nu este pe deplin clar, Anca Serea a povestit că schimbul de replici a luat o turnură neașteptată. Ceea ce ar fi trebuit să fie o oprire obișnuită s-a transformat într-un moment tensionat, desfășurat chiar în prezența copilului.

Unul dintre aspectele care au deranjat-o cel mai mult pe vedetă a fost faptul că fiica sa, Leah, a asistat la întreaga scenă. Experiența a fost una dificilă pentru amândouă, mai ales că Anca Serea nu se aștepta ca o situație aparent banală, legată de parcarea unei mașini, să ajungă la asemenea proporții.

„Dânsa m-a amenințat, a spus că știe unde stau. Deci, cu copilul de mână, striga: «Domnișoară, ești o nebună, că știu eu unde locuiești!», dar urât. Eu atunci când am plecat, dânsa a și ridicat ștergătorul de la mașină, foarte nervoasă. Nu am înțeles nici acum cu ce am deranjat-o. A fost un episod ca un duș rece venit pentru mine și pentru Leah. Am parcat într-o parcare a unui centru de fitness foarte cunoscut care este vizavi, este unica parcare pe care eu și ceilalți părinți putem să o folosim atunci când ne lăsăm copiii la școală”, a spus Anca Serea la Știrile Antena Stars.

În urma conflictului, Anca Serea a ales să solicite ajutorul autorităților. Decizia a venit după ce, potrivit propriei versiuni, a fost supusă unor jigniri și amenințări care au făcut-o să considere că situația nu trebuie ignorată.

Faptul că femeia ar fi afirmat că știe unde locuiește vedeta a reprezentat un element suplimentar de îngrijorare. Astfel de afirmații pot crea un sentiment de nesiguranță, mai ales atunci când sunt făcute într-un context conflictual și în prezența unui copil.

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