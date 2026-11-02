Daniel trăiește de o lună în aeroportul din Napoli. Povestea suedezului desprinsă din filmul ”Terminalul”

Daniel, un tânăr care susține că este suedez stă la aeroportul din Napoli de o lună. Acesta spune că nu știe cum a ajuns acolo și, deși și-a pierdut cunoștința, a dezvăluit că ar fi fost bătut și jefuit. Angajații aeroportului au grijă de el, iar autoritățile încearcă să îi stabilească identitatea.

Povestea pare desprinsă din filmul „Terminalul”, însă este cât se poate de reală. Tânărul trăiește pe Aeroportul Capodichino de peste o lună. Angajații au grijă de el, însă nu cunosc foarte multe detalii. Acesta a declarat consulatului că este suedez, așadar o fotografie cu el a fost trimisă consulatelor suedeze din Italia, precum și ambasadei de la Roma, care se ocupă de procedurile birocratice necesare.

Daniel stă de o lună la aeroportul din Napoli

Tânărul susține că, la Roma, a fost bătut și jefuit de un grup de persoane. Daniel spune că i s-au furat documentele, pașaportul și banii. În urma acestor evenimente, el spune că nu își amintește de ce se afla în Capitala Italiei, dar nici cum a ajuns în Napoli.

Povestea sa este extrem de asemănătoare cu scenariul din filmul „Terminalul”, produs de Steven Spielberg în 2004. Personajul principal, Viktor, un cetățean al unei țări fictive din Europa de Est, Krakozhia, trăiește o situație neașteptată: nu poate intra în Statele Unite, deoarece în țara sa a avut loc o lovitură de stat – iar noul guvern nu este recunoscut de SUA -, însă nu se poate întoarce nici acasă.

Daniel a fost nevoit să găsească mijloace de supraviețuire, astfel că aeroportul i-a devenit în ultima lună o casă. Acesta stă pe câteva scaune, acolo unde doarme. Zilele i-au trecut și mai ușor, cu atât mai mult cu cât personalul și călătorii au făcut mici gesturi pentru el. Ba chiar unii s-au împrietenit cu presupusul suedez.

Deși el nu a cerut niciodată nimic, cei din jur i-au oferit ajutor și o vorbă bună. Totuși, singurul lucru pe care și-l dorește sunt o pereche nouă de pantofi. De asemenea, consulul a declarat că a reușit să vorbească cu o tânără din Napoli, care locuiește și lucrează în Stockholm, iar ea îl întâlnise pe Daniel înainte să se întoarcă în Suedia.

Consulul Petrone i-a oferit ajutor

Sâmbătă, 31 octombrie, consulul Petrone a povestit că s-a dus din nou la el și i-a oferit o geacă cu glugă, precizând că: „purta doar un tricou și m-am gândit că i-ar putea fi frig„.

În plus, luni, 2 noiembrie, oficialul s-a întors la aeroport și l-a găsit tot acolo pe Daniel. Consulul a ținut să le mulțumească tuturor pentru eforturile depuse și cercetează în continuare situația pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânărul.

„Trebuie să mulțumesc întregului personal de la Capodichino pentru bunătatea de care au dat dovadă față de acest tânăr străin. Încă o dată, Napoli și-a arătat latura plină de compasiune. Important este că starea sa fizică este bună”, a declarat consulul.

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