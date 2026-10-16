Cum a reacționat o turistă după ce a vizitat un complex termal din București. Ce surpriză neplăcută a avut chiar la intrare

Cum a reacționat o turistă după ce a vizitat un complex termal din București. Ce surpriză neplăcută a avut chiar la intrare
Monae, turistă americancă/ sursa foto: colaj CANCAN
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Therme București este un complex de relaxare cunoscut. În fiecare zi primește turiști din întreaga lume și, deși au numeroase activități, nu a impresionat-o pe Monae. Americanca venită în vacanță în România a povestit experiența pe care a avut-o în mediul online și a recunoscut că a avut parte de o surpriză neplăcută încă de la intrare. 

O turistă din America, pasionată de centrele spa, a povestit experiența pe care a trăit-o la Therme București. Tânăra a explicat că vizita la complex nu a fost chiar pe placul ei. Aceasta a subliniat că încă de la intrare a rămas surprinsă de dimensiunile complexului, dar a și comparat procedurile complicate de acces cu cele ale unui aeroport.

Cum a reacționat o turistă după ce a vizitat un complex de relaxare din București

Monae, turistă americancă/ sursa foto: social media

Monae, turistă americancă/ sursa foto: social media

Pe lângă demersurile de acces care i s-au părut destul de complicate, turista americancă a dezvăluit că un alt detaliu pe care l-a observat și care a dezamăgit-o a fost faptul că vestiarele nu sunt separate între ele.

„Acesta este cel mai mare centru spa din Europa şi, sinceră să fiu, nu mi-a plăcut. Procedura de intrare mi s-a părut mai degrabă ca un control la aeroport decât intrarea într-un centru spa. Nu v-aş spune să nu mergeţi acolo, dar iată ce trebuie să ştiţi pentru a avea o experienţă mai plăcută”, a spus Monae, în mediul online.

Nemulțumirile nu s-au oprit aici. Tânăra a subliniat că o altă dezamăgire a fost legată de diferența dintre ceea ce se aștepta să vadă într-un centru spa și ce a descoperit, de fapt.

 

 

Monae a explicat că, în opinia ei, complexul seamănă mai degrabă cu un parc acvatic decât cu un loc destinat relaxării. Deși a fost încântată de tobogane, turista a considerat că muzica și agitația nu se potrivesc cu atmosfera unui spa.

Ce i-a plăcut turistei la complex?

Turista nu a avut doar experiențe neplăcute. Americanca a avut și lucruri bune de spus despre centrul spa. Ea a lăudat curățenia, vegetația naturală din interior și facilitățile moderne, în mod special paturile de hidromasaj, saunele și zonele de wellness.

Totuși, nici acestea nu au convins-o să mai revină și asta pentru că la final a avut un șoc când a aflat că trebuie să plătească o taxă în plus pentru accesul într-o anumită zonă a spa-ului.

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