Serghei Mizil, pățanie amuzantă după nuntă. Nu și-a recunoscut soția: ”Am uitat că m-am căsătorit”

Serghei Mizil a povestit la Dan Capatos Show, în stilul său caracteristic, o întâmplare neașteptată din prima căsnicie. Cunoscut pentru istorisirile sale inedite și pentru momentele amuzante pe care le împărtășește cu publicul, acesta a dezvăluit că, la scurt timp după nuntă, nu și-a recunoscut soția.

Serghei Mizil a fost căsătorit pentru prima dată cu o femeie pe nume Adriana, însă relația lor nu a rezistat în timp. Din acest mariaj a rezultat fiica sa, Smaranda Niculescu-Mizil. Ulterior, acesta și-a refăcut viața sentimentală alături de Cora, femeia cu care formează un cuplu de aproximativ 30 de ani.

Serghei Mizil nu și-a recunoscut soția după nuntă

În timpul emisiunii, Serghei Mizil a rememorat un episod petrecut a două zi după nuntă, când se afla alături de Nicu Ceaușescu și de alți apropiați. Acesta a povestit că stătea pe o bancă și a observat o femeie acoperită cu voaluri, întrebându-se cine este persoana respectivă.

Surpriza a venit în momentul în care tatăl său i-a explicat că femeia pe care nu o recunoștea era chiar soția lui. Serghei Mizil a mărturisit că nu își amintea nici măcar unde avusese loc nunta, iar apariția „miresei” l-a luat prin surprindere.

Povestea a stârnit amuzamentul tuturor. De-a lungul timpului, Serghei Mizil a devenit cunoscut tocmai prin astfel de relatări personale, pe care le prezintă fără nicio reținere.

„Aveam o curte imensă și aveam o căsuță mică unde m-am căsătorit eu și a venit aia, niște, transparente așa, eu eram pe o bancă, departe cu Nicu. Nu, dom’le (nr. nu s-au căsătorit în curtea casei), era a doua zi după nuntă. Păi nici acum nu știm unde a fost nunta. Și eram pe bancă cu Nicu și cu Gyuri ca și așa și așa și mă uitam și zic, «măi, dar cine e aia», mă uit în jur. Desfacem voalurile alea așa și tata săracu, «E nevastă-ta, boule, te-ai căsătorit». Am stat înainte, dom’le, dar am uitat că m-am căsătorit. Păi nu o recunoșteam, că erau niște voaluri, că vrea să mă tenteze, nu știu ce voia să facă ea…”, a povestit Serghei Mizil la Dan Capatos Show de la Cancan.

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