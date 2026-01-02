Loredana Chivu, la un pas să fie executată silit! Blondina a pierdut procesul cu fostul iubit

Loredana Chivu nu începe anul prea bine. Fosta asistentă TV a primit încă o lovitură. Mai exact, vedeta a pierdut procesul cu fostul iubit și este acum bună de plată. După sentința tribunalului, Loredana Chivu îi datorează acestuia suma de aproximativ 18.000 de euro. Diva riscă să rămână chiar și fără vila de lux în care locuiește.

Loredana Chivu a primit lovitura fatală chiar înaintea zilei sale de naștere, ce va avea loc mâine, 3 ianuarie. Aceasta a pierdut procesul împotriva celui ce i-a fost logodnic, iar vestea cu siguranță nu i-a picat prea bine, mai ales că acum este și bună de plată.

Loredana Chivu a pierdut procesul cu fostul iubit

Anul 2026 nu începe prea bine pentru Loredana Chivu și pare că norocul a părăsit-o. Deși a ieșit învingătoare în majoritatea proceselor înaintate de cel care i-a fost iubit, acum lucrurile au luat o altă turnură. Fosta asistentă TV a pierdut unul dintre procese.

De asemenea, înfrângerea în proces o face pe Loredana Chivu și bună de plată. Acum vedeta îi datorează fostului partener suma de 89.500 de lei, adică aproximativ 18.000 de euro. Decizia instanței este definitivă.

„Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de apelanta-pârâtă Chivu Daniela-Loredana în contradictoriu cu intimatul-reclamant …, în calitate de administrator judiciar al societății … și cu intimata-pârâtă …, prin administrator special …, împotriva sentinței civile nr. …/05.06.2025, pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. …/108/2022/a4. Schimbă în parte sentința apelată în sensul că: Respinge acțiunea și pentru plățile din: 1. 03.01.2022 de 15.000,00 lei – CEC Bank; 2. 09.02.2022 de 15.000,00 lei – CEC Bank. Dispune repunerea părților în situația anterioară și obligă pârâta Chivu Daniela-Loredana să restituie în averea debitoarei… suma de 89.500 de lei, compusă din transferuri bancare directe efectuate de debitoare către pârâta Chivu Daniela-Loredana. Menține în rest sentința apelată. Definitivă”, se arată în proces.

Ei bine, în cazul în care Loredana Chivu nu își va plăti datoria față de fostul iubit, autoritățile ar putea recurge la executarea silită. Iar acest lucru înseamnă că vedeta își poate pierde vila din Pipera, în care locuiește.

