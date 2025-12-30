Loredana Chivu s-a ”tunat” până a strâmbat ușa! A vrut să fie mai voluptoasă, dar a dat-o de gard

Loredana Chivu revine în atenția publicului cu o schimbare de imagine care a stârnit rapid reacții în mediul online. Cunoscută timp de ani buni pentru aparițiile sale îndrăznețe și pentru blondul intens care a devenit un adevărat semn distinctiv, fosta asistentă TV pare să fi ales, cel puțin la nivel de imagine, o direcție diferită, mai matură și mai sofisticată.

Recent, vedeta a trecut pragul unuia dintre cele mai apreciate saloane de înfrumusețare din Capitală, unde specialiștii i-au lucrat un nou look capilar. Blondul platinat, cu care publicul s-a obișnuit de-a lungul timpului, a fost înlocuit de un șaten elegant, cu reflexii calde, care îi îndulcește trăsăturile și îi oferă un aer mai rafinat. Transformarea a fost rapid remarcată de urmăritori, mulți considerând că nuanța aleasă îi conferă o notă de maturitate și echilibru, diferită de stilul provocator cu care și-a construit notorietatea. (VEZI AICI)

Loredana Chivu s-a ”tunat” până a strâmbat ușa

La scurt timp după transformarea de la salon, Loredana Chivu a publicat pe Facebook mai multe fotografii care au atras imediat interesul internauților. În imagini, aceasta poartă o rochie mulată, lungă, care îi pune în evidență silueta, iar una dintre fotografii este realizată din spate. Deși ținuta și postura par atent alese, detaliile surprinse în zona posterioară au devenit subiect de discuție.

Au fost observate anumite neregularități vizuale în fotografie, ca niște linii sau deformări ale fundalului, similare cu efectul cunoscut în mediul online. Acest tip de detaliu este adesea asociat cu editarea excesivă a imaginilor sau cu ajustări digitale menite să modifice forma corpului.

Astfel de situații nu sunt o noutate, mai ales în cazul persoanelor cunoscute pentru transformările fizice de-a lungul timpului. Imaginile postate pe rețelele sociale sunt adesea supuse unor filtre și editări, iar orice mică imperfecțiune sau anomalie devine rapid virală. În cazul de față, atenția s-a mutat de la schimbarea de look capilar la suspiciunile legate de modul în care fotografiile au fost realizate sau prelucrate.

