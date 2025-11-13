Loredana Chivu, schimbare totală de look! Vedeta a renunțat la blondul care a consacrat-o

Loredana Chivu s-a schimbat total! Vedeta își surprinde fanii cu o nouă transformare spectaculoasă. Blondina renunță la look-ul care a consacrat-o! Iată cum arată acum!

Loredana Chivu, una dintre cele mai cunoscute și controversate prezențe din showbizul românesc, a decis să-și surprindă din nou admiratorii. De data aceasta, schimbarea nu are legătură cu o intervenție estetică, ci cu imaginea sa generală.

Ce schimbare de look a făcut Loredana Chivu

Vedeta, care de ani buni a fost asociată cu nuanța de blond intens, a renunțat la culoarea care a consacrat-o și a optat pentru o transformare neașteptată: un șaten elegant, rafinat și cu o notă de maturitate care o prinde de minune.

Fosta asistentă TV a ajuns recent la unul dintre cele mai renumite saloane de înfrumusețare din Capitală, acolo unde specialiștii s-au ocupat de noul ei look. Schimbarea de imagine marchează o nouă etapă în viața vedetei, care pare să-și dorească o apariție mai discretă, mai feminină și mai sofisticată, comparativ cu stilul provocator care a consacrat-o în trecut.

Loredana nu a ascuns niciodată faptul că a apelat la diverse intervenții estetice pentru a obține aspectul dorit. Ea a devenit, în timp, un reper în materie de transformări fizice. Cu toate acestea, noua culoare de păr și stilul mai natural adoptat recent sugerează o schimbare de direcție, poate una care pune mai mult accent pe eleganță, echilibru și feminitate matură.

Specialiștii în beauty susțin că trecerea de la blondul intens la un șaten cald nu doar că îi avantajează trăsăturile, dar îi oferă și un aer mai natural și mai apropiat de tendințele actuale.

